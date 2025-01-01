İstanbul\'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı

Erkut Köse:

işinize gelince başka dinlerin ülkelerinde müslümanlığı yaymak müslümanlığı yaşamak ele geçirmek isterseniz işine gelmeyince ülkende olan yabancının dini her unsuru sana batar, almanyaya giden ilk gurbetçiler camii olmadığı için şehrin belediye başkanının yani hristyanı ilk cumalarını kilisede kılınmasını onaylamış bizimkiler burasıda allahın evi sayılır diyip yüzlerce müalğöan türk gurbetçiler namazları kılmaşlardır