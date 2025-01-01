İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı

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İstanbul Çekmeköy'de bir kiliseye ait derneğe yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganın, "Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dediği görüldü. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı öğrenildi.

01.01.2025 19:22  Güncelleme: 19:44
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Çekmeköy'de yılbalı gecesi bir kiliseye ait derneğe silahlı saldırı düzenlendi.

KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe, yeni yıla girilmesine saatler kala silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille dernek binasının önüne gelen saldırgan kurşun sıktı. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

"MÜSLÜMAN GENÇLERİMİZİN BEYİNLERİNİ YIKAMANIZA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ekol Tv'de yer alan habere göre, yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi. Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.

İstanbul\'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı

Çekmeköy, İstanbul, 3-sayfa, Yılbaşı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    neyin kafasını yaşıyon ak pudra şekeri mi çektin sosyal medyada herkes mafyacılık oynuyo alık hepsi 51 20 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    çözüm böyle olmamalı güzel kardeşim bu tip durumlar yurt dışında yaşayan din kardeslerimiz için sıkıntılı durumlardır dikkat edelim 51 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    hristiyanligi Allah gondermedi mi mal degnegi 37 16 Yanıtla
  • VillaUmut:
    milleti cehenneme göndermek sana mı düştü awk pudracısı, iki namaz kılıp oruç tuttu diye kendini Allah sanıyor herhalde 37 13 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    akp gençlik kolları iyi noller 32 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Max akp 15 19 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Kimsenin beyin yıkadığı yok paranoyakligi bırakın. Dinimizi kullanıp pislik yapmayın 16 2 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    işinize gelince başka dinlerin ülkelerinde müslümanlığı yaymak müslümanlığı yaşamak ele geçirmek isterseniz işine gelmeyince ülkende olan yabancının dini her unsuru sana batar, almanyaya giden ilk gurbetçiler camii olmadığı için şehrin belediye başkanının yani hristyanı ilk cumalarını kilisede kılınmasını onaylamış bizimkiler burasıda allahın evi sayılır diyip yüzlerce müalğöan türk gurbetçiler namazları kılmaşlardır 14 2 Yanıtla
  • Gökay özel:
    Mahallede saklanılarak icraat gösterilmez herkes çıksın kim olduğunu söylesin 12 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yanlış yere saldırı 8 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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