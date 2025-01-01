Çekmeköy'de yılbalı gecesi bir kiliseye ait derneğe silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe, yeni yıla girilmesine saatler kala silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille dernek binasının önüne gelen saldırgan kurşun sıktı. Geçtiğimiz sene de aynı kilisenin saldırıya uğradığı, yoldaki panoların sökülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Ekol Tv'de yer alan habere göre, yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi. Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı - Son Dakika
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