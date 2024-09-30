Kiracı savaşlarında tükürüklü kavga! Ailecek kapıya dayandılar - Son Dakika
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Kiracı savaşlarında tükürüklü kavga! Ailecek kapıya dayandılar

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İstanbul'da ev sahibi, kiracısını evden çıkaramayınca eşi ve oğluyla birlikte kiracının kapısına dayandı. "Evden çık" baskısı yaparak tehditler savuran ev sahibi aile, kiracının üstüne yürüdü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

30.09.2024 19:34  Güncelleme: 20:01
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İstanbul Eyüpsultan'da kiracı ve ev sahibi arasında 'evden çık' kavgası yaşandı. Ev sahibi, eşi ve oğlu kiracı kadının evine dayanıp evden çıkması için baskısı yaptılar. Tükürüklerin havada uçuştuğu tehditlerin savrulduğu kavgada, ev sahibinin oğlunun kiracı kadına vurduğu görülürken aile bireylerinin de hakaret ettiği kaydedildi.

Kiracı savaşları bitmiyor! Ailecek kapıya dayandılar

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda kiracının evden çıkmasını isteyen ev sahibi ailesiyle birlikte kapıya dayandı. Karşı komşusu aynı zamanda da kiracısı olan kadına hakaret ederek tükürdüler. Saldırma anları kiracının cep telefonuna yansıdı. Ev sahibiyle kiracı arasında çıkan kapı önü kavgasında kiracının "hadi çıkar bakalım çıkarabiliyorsan" ifadeleri duyulurken ev sahibinin oğlu, kiracıya vurmaya çalıştı. Ev sahibinin eşinin tükürdüğü oğlunun da saldırdığı kavganın sonu karakolda bitti.

Kiracı savaşları bitmiyor! Ailecek kapıya dayandılar
Kiracı savaşlarında tükürüklü kavga! Ailecek kapıya dayandılar

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracı savaşlarında tükürüklü kavga! Ailecek kapıya dayandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    maliye devriye gir hapsi vergi kaçırıyor ev sahipleri 3 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    bu insanları böyle gırtlak gırtlağa getirenler utansın 0 0 Yanıtla
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