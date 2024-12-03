İstanbul'da metrobüs durağında adeta can pazarı yaşandı.
İçinde yolcuların bulunduğu metrobüsün kapısı Saadetdere durağına geldiğinde yerinden çıktı. Araç içerisinde kapıya yaslanan bir yolcu seyir halindeki metrobüsten yola düştü.
Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü - Son Dakika
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