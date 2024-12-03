İstanbul\'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü

Osman A:

Mükemmel hizmet...Adamda o kadar kibir ve kendini bişey zanetteme var ki...O kadar otobüs metrobüs sorunları ve kazaları oluyor,çıkıp hiçbir açıklama yapmıyor.Anca sağda,solda artistlik yapsın.Hizmet vermemek için dünyaya gelmiş bir kibir abidesi.