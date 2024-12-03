İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü

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İstanbul'da bir metrobüsün kapısı seyir halindeyken yerinden fırladı. Bu sırada açılan kapıya yaslanan bir yolcu, yola düşerek yaralandı.

03.12.2024 18:14  Güncelleme: 18:33
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İstanbul'da metrobüs durağında adeta can pazarı yaşandı.

METROBÜSTEN DÜŞTÜ

İçinde yolcuların bulunduğu metrobüsün kapısı Saadetdere durağına geldiğinde yerinden çıktı. Araç içerisinde kapıya yaslanan bir yolcu seyir halindeki metrobüsten yola düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul\'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü

İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muzaffer Matlı:
    her şey çok güzel oluyor ?????????????? 37 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ahh ekoo eko ne desem boş adamın gözü cumhur başkanlığında istanbul cepte diyo 26 16 Yanıtla
  • Osman A:
    Mükemmel hizmet...Adamda o kadar kibir ve kendini bişey zanetteme var ki...O kadar otobüs metrobüs sorunları ve kazaları oluyor,çıkıp hiçbir açıklama yapmıyor.Anca sağda,solda artistlik yapsın.Hizmet vermemek için dünyaya gelmiş bir kibir abidesi. 25 11 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Muzaffer lümpeni ne alaka 6 12 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    su kazaya bile Eko yazan kazanlar var. o zaman akp doneminde olan maden facialari ? corlu tren kazasi ? istanbulda ki iett faciasi ? bunlara neden İTİM bile diyemediniz ?? cahillik sinir tanimiyor 8 6 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Geçmiş olsun kazaya sevinilmez ama haketti istanbul bunu 5 7 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet:
    Bak sen Ekrem’i kötülemek için kapıyı söküp adamı atmışlar 4 5 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Ver yetkiyi gör rezilliği! 2 5 Yanıtla
  • McA !:
    Kardeşim bunun Ekrem İmamoğlu ile ne alakası var oldu olacak Ensar vakfına ki erkek çocuklarına yapılan cinsel istismarı, Pudra şekeri çeken adamı da komple Akp ye yapıştıralım 2 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    kusura bakmayın siyasi bir durum değil...Allah şifa versin kapının açılması tabi tekniklerin sorunu...ama ve lakin yolculuk ta da dikkatli olmakta faydası var. malesefki elimizdeki cep telefonları daha fazla facialara sebebiyet veriyor...herhangi bir yerden tutunsaydi belkide dusmuyecekti...yinede Allah şifa versin 2 0 Yanıtla
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