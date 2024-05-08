Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı - Son Dakika
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Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan yabancı uyruklu öğrenci Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 19:14  Güncelleme: 19:18
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Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

"EVE GEÇTİM, BÖREK GÖTÜRDÜM"

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini belirten zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu kaydetti.

Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberi olmadığını ileri sürdü.

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin.' dedim. Amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım." dedi.

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

TUTUKLANDI

Savcılığın sevk yazısında, Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği aktarılan yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği aktarılarak, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından üzerine atılı suçtan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

Eyüpsultan, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özgür BİÇER: Tutuklama ney asın asın 25 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: Geleceğin en büyük sorunu belli mülteciler 20 4 Yanıtla
  • Hasan Erol: sözün bittiği yer.Biz onları koruyalım ve cennet vatanımıza alalım karşılığı bu mu? Yazık? Ne Mutlu Türk'üm Diyene! ???????? 14 2 Yanıtla
  • İbrahim Borinli: birde serbest bıraksaydıniz , gerçi 3 ay sonra sinir dışı edildi haberi gelir . 13 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya: habere bak saka gibi oldu olcak serbest biraksaydiniz 11 0 Yanıtla
  • harry can: idam geri gelmeli yoksa adalet yerini bulmaz. 8 1 Yanıtla
  • ahmet ben: mümkün ise maxsimum ceza verilsin 7 0 Yanıtla
  • Baki Özcan: nasıl,ya tutuklandı iyi hal yada pişmanlık veya yabancı uyruklu olduğu için denetim siz karakola hergun imza karşılığında serbest kalmadimi ayıp yaaa yakışır mı bize 3 0 Yanıtla

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