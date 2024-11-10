İstanbul\'da lüks sitede 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar

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Büyükçekmece'de havuzlu bir sitede yaşanan istismar olayı dehşete düşürdü. Sitede oturan ve kuyumculuk yaptığı ifade edilen bir şahıs, 14 yaşındaki kız çocuğunu zorla evine alıp istismarda bulundu. Annenin feryadı ile şahsın elinden kurtulan kız çocuğu durumu ailesine anlattı. Anne ve babanın olayı polise anlatması sonrasında gözaltına alınan kuyumcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçen 25 Temmuz akşamı yaşandı. Rus asıllı R. T., havuza giren kardeşini saat 19.00 gibi eve götürmek, havuzbaşından ayrıldı. Asansör fobisi olan 14 yaşındaki R. T., 2'inci katta bulunan evlerine gitmek için merdivenleri kullanarak gitmeye çalıştı. Binanın birinci katına gelen R. T., İskender A.'yı (45), dairesinin kapısında gördü.

ÇOCUĞU ZORLA EVİNE GÖTÜRDÜ

Bu kişi R. T.'yi, yanına gelmesi için çağırdı. R. T., yanına gittiği gibi bir anda kendisini, bu kişinin evinin içinde buldu. R.T.'nin verdiği ifadeye göre bu kişi, ilk olarak dairenin kapısını kilitledi. Küçük çocuğun vücudunun bir çok yerine dokunan İskender A., korku dolu anlar yaşayan R. T.'yi evin başka bir odasına götürmek istediği bir an binanın koridorlarında bir kadının sesleri yükseldi.

POLİS EKİPLERİ SİTEYE GELDİ

Kızının eve gelmemesi nedeni ile kendisini aramaya çıkan anne E. R., kızını arıyordu. Annenin, kızını aradığını fark eden İskender A., küçük çocuğu bıraktı. Küçük çocuk, bu kişinin elinden kurtulduktan sonra başına gelenleri annesine anlattı. Aile, hemen polise haber verdi. Bu sırada, sitede büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

O GÜN EVDE TEK BAŞIMAYDIM

İskender A., siteden uzaklaştı. Ancak kendisini arayan polislere yerini söyledi. Soruşturma kapsamnda ifadesi alınan İskender A. ise, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. "Ben hiçbir şekilde evvime zorla almadım Böyle bir davranışta da bulunmadım olayın olduğu saate evde tektim" dedi. Halk TV'de yer alan habere göre İskender A., aynı sitede oturan başka Rus bir aile ile sorun yaşadığını, bu nedenle kendisinden intikam alınmaya çalışıldğını söyledi. Soruşturma sürecinde İskender A. tutuklandı. İskender A. hakkında Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Çocuğun cinsel istismarı" ile "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlamaları ile dava açıldı.