İstanbul'un Pendik ilçesinde bir mahallede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Evlerindeki perdeleri bilerek açtıkları iddia edilen karı-kocanın salonda oturup cinsel içerikli film izledikleri anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli yaşananlara sert tepki gösterdi.
Videoyu kaydeden kadının "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize bakıyor. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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