İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

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İstanbul Pendik'te perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir kadın "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandı.

19.07.2024 08:49
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir mahallede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MAHALLELİ YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerindeki perdeleri bilerek açtıkları iddia edilen karı-kocanın salonda oturup cinsel içerikli film izledikleri anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli yaşananlara sert tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRÜLMEDİ"

Videoyu kaydeden kadının "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize bakıyor. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

İstanbul\'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul, Pendik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Orhan Özdemir: Perdeyi açmak igrenclik ama bunu kayıt edip paylaşmak ayrı bir igrenclik uyar yada şikayet et yada karışma işin gücün yok milletin camlarını izleme ozaman 36 3 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Bravo Orhan 2 0
  • Anakin: Size ne , adam evinde , bakmayın 20 8 Yanıtla
  • Emin Erol: Ne yapsın hava sıcak tabi açacak bakma sende meraklısın o filmlere sanırım demek ki 11 3 Yanıtla
  • Ahmet ALTUNTOP: Keşke bu gibi konulara maydonoz olduğunuz kadar başka konulara da maydonoz olsaydınız belki şu an her şey farklı olabilirdi 9 3 Yanıtla
  • Murat Karakütük: bunu çekip paylaşanda çok meraklı esas o filimi bunu paylaşanla izliycekti 2 0 Yanıtla

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