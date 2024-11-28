İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı

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Sağlık raporu için kan vermesi istenen bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ni birbirine kattı. Sağlık çalışanlarına saldıran maganda hakkında adli bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

28.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:38
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İstanbul Güngören'deki Aile Sağlık Merkezi'ne giden bir maganda ortalığı birbirine kattı.

Ehliyet için sağlık raporu almak isteyen şahıs, rapor için kan vermesi gerektiğini öğrenince önce eşyalara zarar vermeye başladı. Sağlık çalışanlarına da saldıran şahsın "Yıkarım lan burayı bana o raporu vereceksiniz" dediği görüldü.

Sağlık çalışanlarına saldıran maganda hakkında adli bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu şahsın saldırı anına ilişkin görüntü sosyal medyada tepki çekti. Görüntü sosyal medyada "Kan gurubunu belgelemesi lazım! Hekim haklı vatandaş hem haksız hem de edepsiz" , "Resmen magandalık. Karşısında düşman var sanki tavırlara bak" , "İnsan olan ahırda bile böyle davranmaz" yorumlarına neden oldu.

İstanbul\'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa karaca:
    Bu gibilerin devlet hastahanerinde bir süre tedavi edilmemesi, özel hastahanelere gittiğinde devlet katkısının ödenmemesi.başka islah olmazlar. 1 1 Yanıtla
  • Tarık:
    iyide acaba adama ne yaptılar ki adam bu kadar öfkelendi 1 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    rapor çok lazımsa özel hastaneler hirla rapor veriyor kardeşim niye bu kadar sinirleniyorsun başına iş açacaksın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
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