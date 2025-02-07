Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı - Son Dakika
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Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

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İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu. Bugün Ankara'da sahte içki bilançosuna ait bilgileri paylaşan Vali Vasip Şahin ise 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylemişti.

07.02.2025 15:10
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Türkiye'de yılbaşından beri sahte içki ölümlerinde bilanço gitgide ağırlaşırken bugün başkent Ankara'da 33 kişinin hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İstanbul için de korkutan bir veri paylaşıldı.

İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN 70 CAN KAYBI

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti.

"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" diye konuştu.

ANKARA'DA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyledi. Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğinin açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde Ankara'da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü belirterek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ve daha fazla teyakkuz haline geçirdiğini dile getirdi.

Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Sahte alkollü içecek üreterek vatandaşların hayatına kasteden kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Şahin, bu kontrollere gıda denetim birimlerinin de katıldığını bildirdi. Bu çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

"20 KİŞİ HASTANELERİMİZDE TEDAVİ ALTINDA"

Şahin, şu ifadeleri kullandı; "Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Vatandaşlara alkolden uzak durmaları çağrısında bulunan Şahin, "Alkol hem sağlığımız hem geleceğimiz açısından uygun olmayan zararlı bir madde. Hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınması, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz" diye konuştu.

Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara\'da 103 can kaybı

Vasip Şahin, Sahte İçki, İstanbul, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tc ady:
    Ya iyi birşey değil tamam içen bi şekilde içiyor 50 liralık suya yüzde 500 vergi koyarsan millette böyle yollara başvuruur ne derseniz deyin özgürlük var bu suç devletin 40 15 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    sayı çok az dahada artmalı 17 34 Yanıtla
  • «Barış Tarim»:
    ipin ucu kaçtı rte 33 11 Yanıtla
  • null:
    Yazık ne şehid oldu ne fazi... 17 19 Yanıtla
  • şakir:
    Allah ıslah eylesin 15 17 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    bu sahtesiyse ne içen var vay be millet düştü dara bunun altında ne ararsan ara hacısı hocası mındar gitti der niye içer diye kimse sormaz 20 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bunlar laftan anlamıyor bence bunları kendi haline bıraksanız daha mutlu olacaklar 8 10 Yanıtla
  • Sener Senol:
    gülüyodur bazilari bunlarin hepsinin hesabini vereceksin allhsiz kitapsiz 14 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    alkolik soyu kurucak 4 7 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    80 lerde düz memur bile eve giderken her akşam bir ufak rakısını bakkalda gazete kağıdına sardırır evde demlenirdi 7 1 Yanıtla
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