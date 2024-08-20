Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı - Son Dakika
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Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanını susturuculu silahla öldüren saldırganlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kırklareli'nden yurt dışına kaçan 3 saldırgan Interpol'le yapılan yazışmaların ardından Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı.

20.08.2024 20:00
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Filistinli iş insanını öldüren 3 saldırgan Romanya'da yakalandı.

Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

FİLİSTİNLİ İŞ İNSANI ALACAK VERECEK MESELESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobilde direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının ardından Kırklareli üzerinden yurt dışına kaçan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin Romanya'da yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Kağıthane'de maskeli kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Filistinli iş insan 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

ROMANYA'DA YAKALANDILAR

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya\'da yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz: öldür kaç kurtul yok öyle yağma iyi olmuş 49 0 Yanıtla
  • ferhat eser: sinan ateş??? 35 11 Yanıtla
  • Hakan Sahin: istenirse bulunur. 37 0 Yanıtla
  • Osman Aydoğan: Bu işin içinde derin bir olay var alacak verecek mevzusu değil.Suçluların bukadar kısa sürede yakalanması hayra alamet değil. 29 3 Yanıtla
    Murat Çevre: İsrail işin içinde bence 4 0
  • Sabri İnce: Suçluları iade etmeyen ülkeler var iken Romanya'yı seçmişler.. Romanya'nın iade edeceğinin de garantisi yok ,ama yakalamışlar. 12 4 Yanıtla
  • yakup suri : Türkiyeden kaçıp romanyada yakalanıyolar :) tuhaf 10 4 Yanıtla
  • Talat Ertuğrul: Neden tüm hesaplaşmalar Türkiye’de oluyor başı boşluk olabilirmi ???! 11 2 Yanıtla

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