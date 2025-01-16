İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor. Son 48 saat içinde 23 kişi hayatını kaybederken alkol zehirlenmesi yaşayan 32 kişi ise entübe edildi.
Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, yaşanan felaketin önüne geçmek için çok sayıda işletme kapatıldı, servis edilen görüntüler inceleme alındı.
İstanbul Kağıthane'de bir tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir takım kişilerin dükkana pet şişe içinde sahte içki getirdikleri görüldü.
Servis edilen videoda dükkan sahibinin
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş - Son Dakika
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