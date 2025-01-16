İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş

Geniş Video İzle

İstanbul'da son 48 saat içinde sahte içkiden 23 kişi hayatını kaybederken alkol zehirlenmesi yaşayan 32 kişi ise entübe edildi. Ölüm oranlarının artmasından endişe edilirken Kağıthane'de bir tekel bayinde çekilen görüntü ses getirdi. Dışarıdan dükkana gelen bazı kişilerin pet şişe içinde sahte içki getirdikleri, müşterilerin de bile isteye 30 lira ödeyerek bunu satın aldıkları görülüyor.

16.01.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor. Son 48 saat içinde 23 kişi hayatını kaybederken alkol zehirlenmesi yaşayan 32 kişi ise entübe edildi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, yaşanan felaketin önüne geçmek için çok sayıda işletme kapatıldı, servis edilen görüntüler inceleme alındı.

İstanbul Kağıthane'de bir tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir takım kişilerin dükkana pet şişe içinde sahte içki getirdikleri görüldü.

Servis edilen videoda dükkan sahibinin

İstanbul\'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş

Sahte İçki, Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Tekel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.