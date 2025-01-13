\'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti\' iddiası

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İLAÇLA BAYILTIP TACİZ ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ GRUPLARDAN PAYLAŞTI

İddiaya göre, bir taksici aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayıltıp taciz etti. Bununla da yetinmeyen taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, taksicinin WhatsApp gruplarından paylaştığı öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Tacizci olduğu öne sürülen taksicinin yüzü de görüntülerde açık bir şekilde seçilebiliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

KISKANDIRMAK AMACIYLA EŞİNE GÖNDERMİŞ

Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.