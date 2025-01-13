İstanbul'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, bir taksici aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayıltıp taciz etti. Bununla da yetinmeyen taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi.
Öte yandan, taksicinin WhatsApp gruplarından paylaştığı öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Tacizci olduğu öne sürülen taksicinin yüzü de görüntülerde açık bir şekilde seçilebiliyor.
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası - Son Dakika
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