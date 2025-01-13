'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası - Son Dakika
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'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

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İstanbul'da bir taksicinin, aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayılttığı ve taciz ettiği iddia edildi. Taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görüldü.

13.01.2025 19:10
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İstanbul'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

İLAÇLA BAYILTIP TACİZ ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ GRUPLARDAN PAYLAŞTI

İddiaya göre, bir taksici aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayıltıp taciz etti. Bununla da yetinmeyen taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi.

İstanbul'da 'taksici ilaçla bayılttığı kadın yolcuyu taciz ettiği anları kaydedip yayınladı' iddiası

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, taksicinin WhatsApp gruplarından paylaştığı öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Tacizci olduğu öne sürülen taksicinin yüzü de görüntülerde açık bir şekilde seçilebiliyor.

İstanbul'da 'taksici ilaçla bayılttığı kadın yolcuyu taciz ettiği anları kaydedip yayınladı' iddiası

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

KISKANDIRMAK AMACIYLA EŞİNE GÖNDERMİŞ

Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

\'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti\' iddiası

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User:
    Taksiciler en az üniversite mezunu olmalı ve güvenlik soruşturması yapılmalı. 114 6 Yanıtla
    Yusufömer Tugtag:
    niye üniversiteli olunca sapıklık yapmıyormu. veya üniversite okuyan eşcinselmi oluyor veya erkeklik hormonlarımı değişiyor ne saçma. yorum 0 0
    Refik Sözeri:
    yok canım tıp mezunu olmalı en az 0 0
  • Mustafa Aksoy:
    Taksiciler böyle yapmaya devam etsin Martı tag kullanınca da ceza yazıyor lar En iyisi martı tag taksicilere güven olmaz tacizcisi var uyuşturucu kullananı var serserisi var 61 5 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Hala hapse atılmadı bir de hala taksici mi ...Allah aşkına Gotham city ye mi dönüşüyor bu şehirler...adalet için ...Adil vicdanlı ve dürüst cesur süper avukat savcı ve hakimlerimizin buna izin vermemesini bekliyoruz 53 1 Yanıtla
  • murat2069:
    UBER ŞART BU TAKSİLER HİZMET YAPMIYOR 1 0 Yanıtla
  • Rb14101973:
    Hafta sonu Martı Tag mahkemesi var,taksicileri kötüleme haftası başladı yine 0 1 Yanıtla
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