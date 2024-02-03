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İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu, o anları kaydetti - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu, o anları kaydetti

İstanbul\'da taksiciye saldıran yolcu, o anları kaydetti

İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.

03.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:27
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İstanbul Maltepe'den Kadıköy Acıbadem'e gitmek üzere taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırarak o anları kaydetmeye başladı. Taksiciye vurmaya devam eden saldırgan, evine ulaştığında 'burası benim evim, buraya giremezsin' diyerek kapıyı kapatmaya çalıştı. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.

İstanbul'da taksicilik yapan Ahmet Hakan Dinçer, 2 Şubat akşamı Maltepe'den aldığı yolcuyu Kadıköy Acıbadem'e bıraktı. Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar bıraktı ve taksimetrede yazan ücreti istediğinde olumsuz yanıt aldı. Araçtan inen kadın, para ödemeden evinin yolunu tuttu. Sürücünün, "taksimetreyi öder misin?" sorusuna yanıt vermeyen yolcu, yüzünü gizleyerek yürümeye başladı.

TAKSİCİYE SALDIRIP O ANLARI KAYDA ALDI

Bir yandan da taksi sürücüsüne vuran kadın, kendisini cep telefonu kamerasıyla çeken taksiciyi videoya almaya başladı. Evinin kapısına gelen kadın, "burası benim evim, buraya giremezsin" diyerek kapıyı kapatmaya çalıştı ve bir yandan da taksiciye vurmaya devam etti.

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"VİDEOYU SİLERSEN ÜCRETİ ÖDEYECEĞİM"

Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen yolcu, bir yandan da tekmeler savurup bağırmaya devam etti. Çevreden geçenler olaya müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Öfkeli kadın, taksiciye ağır küfürler etmeye başladı. Taksici, kendisine saldıran yolcuya karşı bir şey yapmazken, beni dövüyor" iftirasına uğradı. Tarafların arasındaki tartışmanın nasıl bittiği bilinmezken yaşanan o anlardan geriye bu görüntüler kaldı.

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İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu, o anları kaydetti - Son Dakika


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