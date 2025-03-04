İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi - Son Dakika
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İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

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İstanbul'da çalışan hafriyat kamyon şoförleri, Gebze'deki döküm sahasına giriş izinlerinin kapatılması nedeniyle Kartal ve Maltepe D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti. Kamyoncuların eylemi nedeniyle E-5'te trafik durma noktasına gelirken, ambulanslar bile geçemedi.

04.03.2025 12:34  Güncelleme: 12:40
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İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu (İSHAF), İBB tarafından İstanbul Anadolu Yakası'ndan Kocaeli sınırlarına kadar olan bölgede bulunan döküm sahalarının Kocaeli- Gebze bölgesinden Şile bölgesine kaydırılmasına tepki gösterdi. Kamyon şoförlerinin, Gebze'deki döküm sahasına girişinin yasaklanmasının ardından, konvoy halinde toplanan yüzlerce hafriyat kamyon şoförü, Kartal ve Maltepe'de D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti.

PANKART AÇIP KORNA ÇALDILAR

Kamyonların üzerine 'Hafriyat Döküm Sahalarına Engel Olmayın', 'Yetersiz Döküm Sahası Kriz Demektir', 'Gebze Döküm Sahalarına İzin Verin' yazılı pankartlar asan şoförler, kornalar çalarak ilerledi. D-100 Karayolu'nda önlem alan polis ekipleri, kamyonların kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİLER

Seslerini duyurmak için eylem yapan kamyoncular, trafiği kilitledi. Eylem nedeniyle E-5 durma noktasına gelirken, ambulansların bile geçemediği görüldü.

İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİYLE EYLEM

İBB Ek Hizmet binası önünde toplanan hafriyat kamyonu şoförleri ise Kurtlar Vadisi Cendere müziği açarak eylemlerine devam ediyor.

İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Basın açıklamasını yapan İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu Başkanı Zekeriya Turan, "İstanbul'un Tuzla, Kartal, Maltepe gibi bölgelerinden bugüne kadar hafriyatlar Kocaeli-Gebze bölgesine gidiyordu. Ama şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün hafriyatın Karadeniz sahilinde bulunan Şile bölgesine, Şile Sahilköy bölgesine gitmesini istiyor. Ama şimdi takdir edersiniz ki Anadolu yakasında 5000 tane damperli kamyon var. Bu kadar damperli kamyonun o bölgeye gitmesi, başta kaza riski, İstanbul'daki yapacağı trafik yoğunluğu, Marmara depremine karşı kentsel dönüşümün sekteye uğraması ve akaryakıt maliyeti gibi daha sayabileceğimiz birçok sebep var. Biz bu konuyu, bu konunun üzerinde tekrar durulmasını ve iptal edilen belgelerin açılmasını, en azından yeni bir döküm sahası açılana kadar döküm sahalarının açılmasını talep ediyoruz" dedi.

İşte İstanbul trafiğindeki eylemden kareler;

İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
İstanbul\'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bayram ÖZSOY:
    korsan eylem hepsinin ruhsatı iptal edilip sorusturma baslatılmalı 90 31 Yanıtla
  • Alper Elma:
    4 göz yine ortalığı karıştırdı.kamyoncularin belediyeyi basmaları lazim 28 54 Yanıtla
    VillaUmut:
    Bu katil kamyonculara hak veren de ilk defa gördüm. Kamyoncusunuz herhalde :) 0 0
  • Muharrem öztürk:
    AMBULANSA YOL VERMEYEN ENGEL OLAN KİM OLURSA OLSUN ACIMACEKSİN AĞIR CEZA YAZCEKSİN RUHSATLARI ALTI AYLIĞINA İPTAL EDECEKSİN BÖYLE SAYGISIZLIK OLMAZ. 60 7 Yanıtla
    Turkan Toprak:
    Harfiyat 6 ay Çalışmaları olmasın 1 hasta ölür 1000 hasta artacak kaç kişi ekmek yiyor Neymiş ceza ver he öyle kolay isyeri kapatmat 0 0
  • 367236:
    Sayın işleri bakanı size sesleniyorum mevzuyla ilgilenirsiniz inşallah korsan Eylem Hepsini ruhsatını iptal etmeniz lazım 47 12 Yanıtla
    Turkan Toprak:
    Neyi iptali 10 bin araç ekmek yiyor senmi karşılayacak sun zarari 0 1
    ahmet3353:
    belediyenin işi önce onlar ilgilensin adamların işlerine engel olmasaydı böyle olmaz dı 0 0
  • Ali Akkaya:
    ülkeye bak herkes canı ne isterse yapiyor 19 10 Yanıtla
  • adem1487:
    önüne gelen eylem yapıyor bilincsizce. şimdi soruyorum size yolu kapatan eyleme katılan şoför arkadaşlar ben hastaneye çocuğumun ameliyatında yanında olamadım. bumu yani siz istediğinizi yapın vatandaşlar mağdur olursa olsun.... birseyi yaparken başka kimlere zarar veririz bir düşünün. yollar hepimizin yolu sizin şov alanınız değil 17 2 Yanıtla
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