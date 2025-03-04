İstanbul\'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

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İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu (İSHAF), İBB tarafından İstanbul Anadolu Yakası'ndan Kocaeli sınırlarına kadar olan bölgede bulunan döküm sahalarının Kocaeli- Gebze bölgesinden Şile bölgesine kaydırılmasına tepki gösterdi. Kamyon şoförlerinin, Gebze'deki döküm sahasına girişinin yasaklanmasının ardından, konvoy halinde toplanan yüzlerce hafriyat kamyon şoförü, Kartal ve Maltepe'de D-100 Karayolu'na çıkarak durumu protesto etti.

PANKART AÇIP KORNA ÇALDILAR

Kamyonların üzerine 'Hafriyat Döküm Sahalarına Engel Olmayın', 'Yetersiz Döküm Sahası Kriz Demektir', 'Gebze Döküm Sahalarına İzin Verin' yazılı pankartlar asan şoförler, kornalar çalarak ilerledi. D-100 Karayolu'nda önlem alan polis ekipleri, kamyonların kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİLER

Seslerini duyurmak için eylem yapan kamyoncular, trafiği kilitledi. Eylem nedeniyle E-5 durma noktasına gelirken, ambulansların bile geçemediği görüldü.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİYLE EYLEM

İBB Ek Hizmet binası önünde toplanan hafriyat kamyonu şoförleri ise Kurtlar Vadisi Cendere müziği açarak eylemlerine devam ediyor.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Basın açıklamasını yapan İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu Başkanı Zekeriya Turan, "İstanbul'un Tuzla, Kartal, Maltepe gibi bölgelerinden bugüne kadar hafriyatlar Kocaeli-Gebze bölgesine gidiyordu. Ama şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün hafriyatın Karadeniz sahilinde bulunan Şile bölgesine, Şile Sahilköy bölgesine gitmesini istiyor. Ama şimdi takdir edersiniz ki Anadolu yakasında 5000 tane damperli kamyon var. Bu kadar damperli kamyonun o bölgeye gitmesi, başta kaza riski, İstanbul'daki yapacağı trafik yoğunluğu, Marmara depremine karşı kentsel dönüşümün sekteye uğraması ve akaryakıt maliyeti gibi daha sayabileceğimiz birçok sebep var. Biz bu konuyu, bu konunun üzerinde tekrar durulmasını ve iptal edilen belgelerin açılmasını, en azından yeni bir döküm sahası açılana kadar döküm sahalarının açılmasını talep ediyoruz" dedi.

İşte İstanbul trafiğindeki eylemden kareler;