İstanbul\'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

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İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Dehşete düşüren patlama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

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