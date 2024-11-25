İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'deki aile faciasında dün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Katliam yapıp kendi canına da kıyan Bahadır Aladağ'ın eşini, 10 yaşındaki çocuğunu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. 3 kişinin cansız bedeni göl kenarında bulundu.

25.11.2024 11:51
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İstanbul'da Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde anne ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürüp intihar eden şahsın, başka cinayetler de işlediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜKKANDA BULUNANLARA ATEŞ AÇTI

Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek silahla ateş açtı. Dükkanda bulunan Aladağ'ın eniştesi Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti.

İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU

Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

10 YAŞINDAKİ EVLADINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Katliamın nedeni daha öğrenilemeden şok bir gelişme yaşandı. Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğü belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulundu.

İstanbul\'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Büyükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cavit Önder:
    Ülkede huzurlu aile kalmadı 101 9 Yanıtla
  • Abdullah Taşan:
    Bu nedir arkadaş ne içiyor bu insanlar akıl alır şeyler değil bunlar ???? 92 4 Yanıtla
  • Bilgehan Demiray:
    Allah seni bildiği gibi yapsın. 10 yaşındaki çocuğun ne günahı olabilir 91 3 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    ülke komple tımarhanrlik akıllı uslu insan kalmadı 77 6 Yanıtla
  • Senol Kuru:
    HAYAT PAHALILIĞI OSIKOLOJIMIZI BOZDU.!!!BUNUN VEBALİ AĞIR OLUR.!!?? 46 32 Yanıtla
  • Firdevss null:
    seri katılmış resmen 59 3 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    bu nasıl bir vahşet inanılır gibi değil 60 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bunun sorumlusu devlettir ne olursa olsun herkesin belinde silah var iki üç kişiye operasyon yapmakla olmuyor bu işler Filistin deebu kadar günlük insan ölmüyor Allah var yeter daha buna biri artık dur desin İçişleri bakanı uyuma 33 18 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe toplumun ailelerin demografyasını psikolojisini dengelerini bozdu ülke nüfusunun yarıdan fazlası çok sancılı ekonomik sebeplerden en acı olanı kimsenin umurunda değil 28 15 Yanıtla
  • Murat Çil:
    dün seri katil dedim inanmadınız 35 4 Yanıtla
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