İstanbul'da korkunç bir katliam gerçekleşti. Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Olayda baba Muhammet ile anne Necmiye Aladağ hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Aladağ, daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti. Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybetti.
Olayda kız kardeş Buket Aladağ ile saldırganın eşi S.A. ve kuafördeki Gökhan Soylu isimli şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bahtiyar Aladağ gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Aladağ daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.
Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik açıklamasında, şahsın uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış - Son Dakika
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