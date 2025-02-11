İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği - Son Dakika
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İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

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İstanbul'da bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken; alışveriş merkezinin içinden çekilen görüntüler endişe yarattı.

11.02.2025 20:48
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılamazken; alışveriş merkezinin içinde panik yaşandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Sosyal medyada yangına ilişkin görüntülerde alışveriş merkezinin içerisini dumanların kapladığı görüldü. AVM içerisinde bulunan vatandaşlar çıkış kapılarına doğru kaçmaya çalışırken; o anların görüntüleri endişe yarattı.

İstanbul\'daki Akasya AVM\'de yangın paniği

Alışveriş, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    kasıtlı yapılmasın 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne oluyoruz ya bu sene yangınlarla başladı allah sonumuzu hayır etsin 0 0 Yanıtla
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