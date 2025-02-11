İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılamazken; alışveriş merkezinin içinde panik yaşandığı belirtildi.
Sosyal medyada yangına ilişkin görüntülerde alışveriş merkezinin içerisini dumanların kapladığı görüldü. AVM içerisinde bulunan vatandaşlar çıkış kapılarına doğru kaçmaya çalışırken; o anların görüntüleri endişe yarattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği - Son Dakika
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