İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok - Son Dakika
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İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sancaktepe'deki Afet Toplanma Alanı'na yönelen vatandaşlar, alana kilitli kapı ile karşılaştı.

23.04.2025 15:54
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açarken, özellikle vatandaşlar güvenli alanlar arayışına girdi.

TOPLANMA ALANININ KAPISI KİLİTLİ

Sancaktepe ilçesinde de deprem sonrası vatandaşlar, Afet Toplanma Alanı'na yöneldi. Ancak, bölgeye ulaşan birçok vatandaş, Afet Toplanma Alanı'na giriş yapmak istediğinde kilitli kapıyla karşılaştı. O anları sosyal medyadan paylaşan vatandaş isyan etti. Toplanma alanının bahçesinde kilit olması büyük tepkiye yol açtı.

İstanbul\'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
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Sancaktepe, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • mustafa sagdic:
    üç gram beyinliler de hala imamogluna suç atıyor. bizim burda toplanma alanına akp doneminde 28 daireli bina diktiler. İstanbul'u beton yığını yaptılar son 25 yılda. hala neyini imamogluna suç buluyorsunuz. 159 162 Yanıtla
  • ismail:
    herşey çok güzel olacak 121 42 Yanıtla
  • özgür:
    herşey çok güzel götürülecek İNDİRAGANDİ YAPILACAK SOYULACAK ÇALINACAK ÇIRPILACAK AMA ÇOK GÜZEL OLACAK :)))))))))) 70 65 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    sizin yapacağınız toplanma alanının ta .... 91 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Biri "Akp döneminde bina yaptılar " demiş..İBB 7 yıldır sizde kapısına kilidi siz vurmuşsunuz ..Ola ki senin dediğin olsun 7 yıldır toplanma yerini tesnit ,dizayn etmek sizin göreviniz ...Olsun kent lokantası var toplanma yeri olarak kullan ! 54 34 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Bu nasıl bir saçmalıktır. 52 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    kime ne diyonuz içlerindeki nefret oy verdiklerinin yanlışlarını görmelerine engel.vatandaşın canı umurlarında değil.İstanbulda olupta depreme yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun 48 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sağ olsun mevcut hükümet yer bırakmadı ki. toplnm yeri mi kaldı. heryer bina. 30 yild yapmadiklarini 5 yılda niye yapmadınız diye soruyorlar işte kıl bu kadr 18 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    biride cikmis İstanbul 7 yıldır CHP de diyor. işte bu yeninsize gelse anlat. 30 yıldır da sizdeydi diye. imar barışını siz cikardiniz diye gel de anlat. 21 13 Yanıtla
  • 626801:
    ıhale ye ındra gandıye gıtmışlerdır 7 5 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Kentsel dönüşüme mani olmaya çalışan eleman vardı adı neydi her şey çok güzel olacak diyordu adı neydi .hani içerde yatıyor diplomasi yokmuş ismini bilen yazar mı lütfen 4 1 Yanıtla
  • 367236:
    İstanbul'daki büyük deprem toplanma yerlerinin hepsi ranta gitti bilmiyorsanız öğrenin petrollerin içini Küçücük küçücük alanları toplama merkezi yaptılar onlarda da insanların oturabileceği durabileceği bir yer bile yok 4 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    buyrun buradan yakın 2 0 Yanıtla
  • Korkusuz Korkak:
    toplanma alanında uyuşturucu kullanıyorlar insanlarda korkuyor kapattırdılar orayı 0 0 Yanıtla
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