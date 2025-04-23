İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açarken, özellikle vatandaşlar güvenli alanlar arayışına girdi.
Sancaktepe ilçesinde de deprem sonrası vatandaşlar, Afet Toplanma Alanı'na yöneldi. Ancak, bölgeye ulaşan birçok vatandaş, Afet Toplanma Alanı'na giriş yapmak istediğinde kilitli kapıyla karşılaştı. O anları sosyal medyadan paylaşan vatandaş isyan etti. Toplanma alanının bahçesinde kilit olması büyük tepkiye yol açtı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok - Son Dakika
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