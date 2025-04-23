İstanbul\'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok

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Biri "Akp döneminde bina yaptılar " demiş..İBB 7 yıldır sizde kapısına kilidi siz vurmuşsunuz ..Ola ki senin dediğin olsun 7 yıldır toplanma yerini tesnit ,dizayn etmek sizin göreviniz ...Olsun kent lokantası var toplanma yeri olarak kullan !