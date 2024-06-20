İstanbul'daki ölümlü kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur hakkında - Son Dakika
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İstanbul'daki ölümlü kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur hakkında

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İstanbul'da aracıyla çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, ABD'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

20.06.2024 22:51
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İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışıp annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur yeniden hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesine ilişkin davada yargılanan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü davaya bakan yargıç, Cihantimur'un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EYLEM TOK'UN DURUŞMASI 27 HAZİRAN'DA

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkında da çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti. Öte yandan Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor. Annesi ile aynı duruşmada yargılanmayan Cihantimur, ABD vatandaşı olması ve Türkiye tarafından iki ayrı iade talebi olduğu gerekçesiyle ayrı olarak yargılandı.

İstanbul\'daki ölümlü kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok\'un Oğlu Timur Cihantimur hakkında

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki ölümlü kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur hakkında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halim Yetkin: Vatandaş diyip Türkiye’ye vermeyecekler.!olan ölene ve geride kalan aileye oluyor neyseki diğer taraf var.. 2 0 Yanıtla
  • Bülent Koç: para bitince ABD alacağını alinca sepetler bunlari 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'daki ölümlü kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur hakkında - Son Dakika
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