Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul\'daki son durumunu anlattı

İstanbul'da art arda depremler meydana geldi. En büyüğü 6.2 olan 20'ye yakın deprem oldu. Büyük deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi. Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.

"DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Şimdilik sıkıntılı bir durum görülmüyor."