İstanbul Esenler\'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre İstanbul Esenler Menderes Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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