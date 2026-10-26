İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Esenler\'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Esenler\'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı
Haber Videosu

İddiaya göre İstanbul Esenler Menderes Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaİstanbulİtfaiyeEsenlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
Demet Akalın’dan özel hayat itirafı Yıllardır böyleymiş Demet Akalın'dan özel hayat itirafı! Yıllardır böyleymiş
Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
23:05
Amatör futbolcunun “11 taklalı“ gol sevinci
Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 01:03:47. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında ölen veya yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei