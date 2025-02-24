İstanbul Havalimanı\'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

Beni boş ver:

abi bizim türk insanına ne yapsan yaranamıyorsun. Kaç defa bayat ekmeklerin çöpe atıldığı videolar çekilip haber yapıldı. Bunu neden garibana vermiyorsunuz ekmek atılmaz günah diye skandal başlıklı yorumlar ve sert eleştiriler yapıldı. Yahu lütfen şu duruşumuz çizgimiz bir belli olsun artık.