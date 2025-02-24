İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

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İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, satılmayan sandviçlerin içindeki bayat malzemeler çıkarılıp, yerine taze malzemeler eklenerek tekrar satışa sunuldu.

24.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:07
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İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafe çalışanlarından birinin satılmayan sandviçleri açarak eskiyen malzemeleri çıkardığı, yalnızca bazı içerikleri değiştirerek yeniden paketlediği görülüyor.

YOLCULAR TEPKİLİ

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yolcular duruma tepki gösterdi. Havalimanında yüksek fiyatlara satılan yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olması gerektiğini belirten yolcular, yetkililerin bu konuda daha sıkı denetimler yapmasını talep etti.

İstanbul Havalimanı\'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Sagdic:
    ülke de düzgün giden 3 şey sayın. nereye el atsan elinde kaliyor 101 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yaparlar, severiz millet olarak alengirli işleri 79 1 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    bu ne ki yurt dışından iiaçlı diye iade edilen meyveleri bize yediriyorlar bu normal birlik olup marketlerdeki gıda faiş fiatlarını neden boykot etmiyoruz 1 ay almayalım gör bak neler oluyor 55 1 Yanıtla
  • Casper:
    Denetim Zayıf Herkes İstediği Oynuyor 34 1 Yanıtla
  • Zekeriya Akgür:
    yersen sandviç 500 kağıt 29 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    biz Türkler herseyi biliriz 21 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    en azından içindekileri değiştirmiş değiştirmeyelere ne demeli 17 2 Yanıtla
  • Necdet:
    1 liralık şeyi 10 liraya satarsınız birde böyle bir aldatmaca yakışıyormu size 12 0 Yanıtla
  • 6490203:
    bişey olmaz be 3 1 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    abi bizim türk insanına ne yapsan yaranamıyorsun. Kaç defa bayat ekmeklerin çöpe atıldığı videolar çekilip haber yapıldı. Bunu neden garibana vermiyorsunuz ekmek atılmaz günah diye skandal başlıklı yorumlar ve sert eleştiriler yapıldı. Yahu lütfen şu duruşumuz çizgimiz bir belli olsun artık. 0 0 Yanıtla
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