İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı

Geniş Video İzle

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Korkutan olayda ölü veya yaralı yok.

08.05.2024 09:48  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağının iniş takımları hidrolik arızası nedeniyle açılmadı. Uçak, arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Kargo uçağı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan gövde üzerine iniş yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD merkezli bir kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 763 tipi uçak saat 08.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı. Paris-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçak için İGA ve havalimanı itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşı uçağa müdahale etti.

UÇAKLAR, DİĞER PİSTLERE YÖNLENDİRİLDİ

Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi. Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği etkilenmedi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

İstanbul\'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Havacılık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Abuzer Kadayıf: Açılmadı ise neden Yunanistan a Atina’ya yönlendirmemişler burası hacı baba tekkesi mi 13 16 Yanıtla
    Komik Video: Nerenle okudun paris - İstanbul seferi yapıyor uçak 7 0 Atacan COLBEKLER: Hocam çok zekisin, bu zekanı neye borçluyuz. 5 2 Tolga Arslanoğlu: Abuşum benim 2 0 Osman Ergul: :-))))) 1 0 Mustafa Kaya: nerenle okuyorsun Paris İstanbul seferi olan uçak İstanbul hava limanına inmesi gerekirken atinaya mı yönlendirsinler, mantıksız 1 0 Veysel Çelik: En yakın köprüye gidermissin :)) 1 0
  • ferhat eser: hiç heyecanlı değil 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Unal: tekeri acilmayanlar Yunanistana 0 0 Yanıtla

09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
01:57 Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
08:26 Halkın içme suyu bulamadığı Uganda’da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı Halkın içme suyu bulamadığı Uganda'da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:29:26. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement