İstanbul polisi Pendik\'te 336 kilo 550 gram skunk buldu, 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 336 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakası ilçelerinden Pendik'te bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün söz konusu ilçede kapalı kasa bir kamyoneti takibe alan emniyet ekipleri, otoyolda aracı durdurdu. Kamyonete yönelik operasyonda Ü.A. adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonetin kasasında yapılan aramalarda ise 336 kilo 550 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Ü.A. emniyete götürülerek sorguya alındı.

Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.