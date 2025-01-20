İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
İhbar nedeniyle polis ekipleri ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümünde arama yaptı.
Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bahreyn seferi gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. İhbar nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn'e gönderilecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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