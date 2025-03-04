İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde yaşanan olay, trafikte şiddetin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Bir sürücü, seyir halindeyken yan koltukta oturan bir kadını darp etti. O anlar arkadaki başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü tüm olan biteni kaydetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)