İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü tüm olan biteni kaydetti

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Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde yaşanan olay, trafikte şiddetin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Bir sürücü, seyir halindeyken yan koltukta oturan bir kadını darp etti. O anlar arkadaki başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.