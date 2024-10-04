İstanbul\'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

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Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı.

"AMCAMIN KIZI"

Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanma, "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTI KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişiler hakkında kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında yeniden gözaltı kararı verildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Beyoğlu'nda 10 gün önce meydana gelen taciz olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bugün itibarıyla kamera görüntülerinin ortaya çıkması neticesinde bu görüntüler de soruşturma dosyasına girmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.