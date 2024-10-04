İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

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İstanbul Beyoğlu'nda iki şahıs, sokakta yürüyen genç bir kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kadını duvara sıkıştırıp öpmeye kalkan daha sonra ise yerde üzerine çıkan şahıslar gözaltına alınırken, suç dosyaları epey kabarık olan şahıslar genç kızın şikayetçi olmaması üzerine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından 2 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.

04.10.2024 14:28
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Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı.

İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

"AMCAMIN KIZI"

Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanma, "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTI KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişiler hakkında kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında yeniden gözaltı kararı verildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Beyoğlu'nda 10 gün önce meydana gelen taciz olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bugün itibarıyla kamera görüntülerinin ortaya çıkması neticesinde bu görüntüler de soruşturma dosyasına girmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul\'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

İstanbul, Beyoğlu, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Gökhan Sarıkaya:
    Şansa yaşıyoruz başımıza bir şey gelse yasalar falan herşey hikaye iyice muz cumhuriyeti olduk. Artık herkes kendini korusun, bunları serbest bırakan hakim savcı kim vasa hepsi görevden alınmalıdır. 189 3 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan:
    Serbest birakmasi ulkenin durumunu ozetliyor…. 149 2 Yanıtla
  • Sinan K:
    şikayetçi olmamış acaba olmasi icin ne gerekiyordu 103 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    belliki kızın istediği durum hoşuna gitmis 20 79 Yanıtla
  • Subutay Koc:
    Bu nasıl adalet kamuoyunun tepkisi üzerine yeniden tutuklandı bu nedir şimdi düşüncesini açıklamak suç sabıkalı olunca denetimli serbestlik devlet insanları suça teşvik mi ediyor acaba 96 0 Yanıtla
  • Hakan Babacan:
    Devlet bunları nasıl serbest bırakıyor anlam veremiyorum herşey açık ortada olmasına rağmen ?? 81 0 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    kız şikayetçi olmamış bırakın ne hali varsa görsün 24 51 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Şikayetçi olmaya gerek yok.alenen toplumun gözü önünde yapılan hareket., serbest bırakılmamaliydi. 69 0 Yanıtla
  • Aa:
    yok yav bu adalete bir ayar lazim 56 1 Yanıtla
  • Celal Sarı:
    gbt de en ufak suçtan Gözaltı yapmaları lazım 44 1 Yanıtla
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