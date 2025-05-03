İstanbul Kartal sahil yolunda fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Dün gece çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yaptı.Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Duruma sosyal medyadan isyan eden bazı vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece benzer bir durum yaşandığından şikayet etti. Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek duruma el atmasını istedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı - Son Dakika
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