İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı

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İstanbul Kartal'da çekildiği belirtilen görüntülerde fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Yol kenarını mesken tutun kadınlar yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Uzun araç kuyrukları oluşurken bazı kadınların duran araçlara bindiği görüldü.

03.05.2025 08:18
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İstanbul Kartal sahil yolunda fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Dün gece çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yaptı.Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

BÖLGE SAKİNLERİ İSYANDA

Duruma sosyal medyadan isyan eden bazı vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece benzer bir durum yaşandığından şikayet etti. Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek duruma el atmasını istedi.

İstanbul\'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    CUMA HUTBESİNDE FUHŞA YAKLAŞMAYIN AİLEYİ ÇÖKERTİR AÇIKLAMASINA CHP LİLER İSYAN ETMİŞTİ.. ONLARIN TOPLUMDA GÖRMEK İSTEĞİ MANZARA BU 348 245 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yeni olan birşeymiş gibi haber yapmışsın.23 senedir başta olan İktidar sağolsun 250 235 Yanıtla
  • Suat Aktaş:
    Ondan sonra da neden deprem oluyor diye feryat edersiniz 229 64 Yanıtla
  • mert çelik:
    şaşıran varmıki sokakların durumu belli 265 3 Yanıtla
  • Orhan Arslan:
    Sadece sokaklarda yapılınca mı adı fuhuş oluyor hala resmi olarak işleyen genelevlerine ne demeli 193 12 Yanıtla
  • Murat Tırnak:
    Bu duruma düşüren akp UTANSIN 116 87 Yanıtla
  • Tr Türkiye:
    Benim bildiğim 17 sene önce de Kartal sahilde aynı manzara vardı, muhtemelen 30 sene önce de vardı , travestiler , hiç değişmemiş , bunu yeni bir haber gibi vermek nerden çıktı ?? 168 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Kubilay aile bireylerinde mi CHP ye kurban gitti yoksa ? fuhusu suç olmakdan cikaran akp. sen hala üç gram makarna aklınla CHP ye algı yapmaya çalışıyorsun. faizi zinyai kumarı alkolü bir bak bakalım araştır 105 65 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu kadar özgürlük çok bu millete 83 28 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Sırf devleti karalamak için CHP yandaşları provakotor yorumlar yapmaktadır bı bitmediniz ha CHP mitinginde gördük translari bide kendini namuslu ayağına vurmuş gibi yazanlar var devlet kadınların kutikine de sahip olacak hali yok alan memnun veren memnun 29 70 Yanıtla
  • Makali Kaplan:
    37 yasindayim çocukluğumdan beri orada devamlı olduklarıni biliyorum sanki yeni bir şeymiş gibi paylaşıyorsunuz vergisiz esnaf arkadaşlar oralarda hep vardi hatta binalar kurulmadan öncede oralarda olduklari rivayet ediliyor. 93 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Eskiden genelevi Karaköy de vardı şimdi her otel genel ev :( 76 3 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    YAPILAN YORUMLARA BAKIYORUMDA SANIRSIN HERKES SAHABE ;( 66 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Caapenin kalesi Kartal dır 22 33 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Alan memnun veren memnun yandaş yorumcular fazla kendinizi kaptirmayin 22 28 Yanıtla
  • y k:
    Göz göre göre fuhuş, Göz görmediğinde sorun yok yani. Bu arada bunu da Kesin İmamoğlu yaptırmıştır. 20 27 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    zina kumar içki faiz her şey serbest hatta devlet eliyle teşvikli kkm faizine milli piyango Kur'an'a karşı ne ararsan var bu...... 34 8 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Allahın yasaklarını emir haline getirmeye çalışan zavallı bir ülke 27 14 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Cumadan çıkan akepeliler bu kadınları alan 13 25 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ponçik kartal caape de ayık ol 13 21 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    nasılmbir meclis nasıl kafir bir mecliski zinayı bile yasaklamıyor. Bu ülkeye asla Müslüman yönetici getirmezler 18 15 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Devletin hastanesinde tecavüz fuhuş yaşanıyor kartal sahilde yaşanmış çokmu? 24 8 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Yazık batarsak hepimiz batariz..birbirimize sahip çıkalım. Günahlardan çirkin işlerden uzak duralım. Ailede bir kişi hasta oldu mu herkes hasta olur. Toplumda aynı dostlar. 31 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE TÜRKİYESİ HAYIRLI OLSUN 14 13 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    UĞUR KART DENEN .... ÜLKEYİ KİMİN YÖNETTİĞİNİ ÖNCE ÖĞREN SONRA KONUŞALIM . MAKARNA YEMEKTEN BEYİN BASMIYOR ARTIK SİZİN. UTANMADAN YORUM YAZIYORSUN BİR DE. OMURGA ÖNEMLİ BİŞEY. 13 12 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    bu fahişelerin işi de zor, müşteri çekmek için çıplak dokaşıyor hemen fark ediliyorlardı şimdi herkes onlara rakip herkes çıplak birer fahişe gibi gece kıyafetiyle.. 18 5 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Cuma hutbesinde fuhuşa yaklaşmayın denildi evet bu yapılması gereken, ama bu hükümet fuhuşu serbest bıraktı ve lgbt yi serbest bıraktı. bu hükümetten önce yasaktı kimse sokağa çıkıp pazarlık yapamazdı ama şimdi herşey serbest.. 13 9 Yanıtla
  • 033248:
    Pazarlık; her esnafın, her emekçinin kabul etmesi gereken bir şey 13 7 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    çıplak gezen kadın tacizci sayılmıyor, ona bakan kişi sayılıyor,no bakanın çoğu da bu nasıl bu kadar çıplak dolaşabiliyor diye bakıyordur 15 4 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    İLHAN ALICI DENEN.....ÖNCE DEVLET İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ FARKI Bİ ÖĞREN SONRA GEL KONUŞ CAHİL... 5 10 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    yaklaşık 20 yıl önce Ankara'ya kursa gitmiştim. maalesef akşam yol kenarında bekleyen, pazarlık yapan kadınlar vardı . ekepe müdahale etsene 11 1 Yanıtla
  • Ali Levent :
    Faiz sebep enflasyon sonuçtan, Enflasyon sebep fuhuş sonuca uzanan yolculuğumuz. Ahh cehape ahh, hep senin yüzünden ekonomiyi (muhalefetteyken) batırdın! 6 3 Yanıtla
  • alos :
    DAHA BU GÜNLER İYİ GÜNLERİNİZ. 8 0 Yanıtla
  • Ömer Furkan ATASOY:
    Kadın demeyelim lütfen emekçi abiler diyelim 4 0 Yanıtla
  • serkan bey:
    Bu durum yeni olmadığı gibi sağ sol güney kuzey demeden iktidar muhalefet demeden bu sorunu çözmek gerekir dip not belirteyeyim oradaki belediyelerde ki hepsi chp dir ancak bu sorun sadece chp ile değil mafyalaşan çetelerin çökertilmesi gerektiği gibi içişleri bakanlığı ve emniyet genel müdürlüğünün katkılarıyla çözülebilir herkez görevini yapsın artık 0 0 Yanıtla
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