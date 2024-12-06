İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü büyük ses getirdi.
Kaldırımda ata binen küçük çocuğu görünce telefonuna sarılan şahıs, o anları kaydetmeye çalıştı ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Aracın içinden kamerayı çevirdiği anda küçük çocuk kendisine "Çekme abi çekme" sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'un göbeğinde küçük bir çocuk ata binerken görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?