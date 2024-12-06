İstanbul\'un göbeğinde küçük bir çocuk ata binerken görüntülendi

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü büyük ses getirdi.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Kaldırımda ata binen küçük çocuğu görünce telefonuna sarılan şahıs, o anları kaydetmeye çalıştı ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Aracın içinden kamerayı çevirdiği anda küçük çocuk kendisine "Çekme abi çekme" sözleriyle tepki gösterdi.