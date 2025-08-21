İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor - Son Dakika
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

21.08.2025 09:41
İstanbul Valiliği, gelen şikayet ve ihbarlar üzerine SMA hastası çocuklar için açılan stantlarla ilgili yeni bir karar aldı. Valilik, metro giriş ve çıkışları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, metro, köprü, durak ve istasyonlarda sesli SMA stantlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul'da SMA hastası çocuklar için kurulan stantlarla ilgili yeni bir karar alındı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerinin karşılanması için kurulan stantlar, valilik izniyle açılabiliyordu.

"SESLİ YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İstanbul Valiliği, gelen şikayet ve ihbarlar üzerine bir çalışma yaparak, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiğinin belirlendiğini bildirdi. Valilik aynı zamanda kesintisiz ve yüksek sesli olarak anons yapıldığı tespitinin yapıldığını belirtti. Bu stantlara ilişkin yeni bir karar alan valilik, "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

"TÜM STANTLAR KALDIRILACAK"

Valilik, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar ve meydanlarda, yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerden tüm stantların kaldırılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Binali Şahin:
    eeee sonuç ne bu hastaların derdine çare bulacaksınız kaldırın yoksa evlatları için kendi onurdan gururundan vaz geçmiş insanlara kötülük yaparsınız 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
