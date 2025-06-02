İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

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İstanbul Valisi Gül\'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
02.06.2025 07:25
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İstanbul Valisi Gül\'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
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Marmaray'da iki çocuk babası bir adamın uğradığı şiddet Türkiye gündemindeki yerini korurken konuyla ilgili paylaşımlara İstanbul Valisi Davut Gül'den tepki gecikmedi. Gül "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek kamu düzenini zedeler. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Marmaray'da yanında iki çocuğu olan babanın uğradığı şiddet Türkiye'nin gündemine oturdu. Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddet anının görüntüleri sosyal medyada yayılınca saldırganlar adeta linç edildi ve özel bilgileri ifşa edildi. Sonrasında ise Marmaray'da yaşananları videoya alan bir gazeteci yaşananları kendi gözünden anlattı, konu bambaşka bir noktaya geldi.

VALİ GÜL'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bir günde değişen sosyal medya yargılarına İstanbul Valisi Davut Gül'den tepki geldi. Vali Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu belirtti.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini ifade eden Gül, önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması olduğunu vurguladı.

"SUÇ İŞLEYENE CEZAYI DEVLET VERİR"

Gül, sosyal medyaya yansıyan ya da yansımamış olsun hemşehrilerin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir.

"TOPLUMSAL HUZURU KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ"

Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."

İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Taner Toraman:
    Sayın valim haklısın mahkeme salonudur. Ama Türkiye'de bir iş mahkemesi bile 5 yılda sonuçlanıyor. Tutuklanan arka kapıdan bırakılıyor. Vatandaş da hakkını sosyal medya da arıyor 184 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    VALİ BEY HAK, HUKUK, ADALET VARMI BUNLARI SAĞLADIĞINIZ AN SİZE HERKES HAK VERECEK BUNU SİZDE BİLİYORSUNUZ LÜTFEN BOŞ YAPMAYIN 132 8 Yanıtla
  • tolga altun:
    öyle diyosunuzda sosyal medya da duyulmasa,sosyal medya olmasa, tepki göstermese gözaltina bile alinmayacak alinsa da sessiz sedasiz aninda birakilcak bi sürü örnegi olmadimi 124 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    keşke oradan bile yönettiğinize dair bir emare olsa ama nerdeeeeeeeeeee 74 5 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    bence siz de adalet istiyorsunuz 75 1 Yanıtla
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