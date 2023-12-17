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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'den de hissedildi.

17.12.2023 - 23:56,  Güncelleme: 00:12
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi.

DEPREM, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Yalova, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin ilk açıklama geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

BAKAN KOCA: OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

BAKAN ÖZHASEKİ: EKİPLERİMİZ KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE SAHADA ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordineli bir şekilde sahada çalışmaya başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun." dedi.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Şu an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbar düşmemiş olup tarama çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

ÇINARCIK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çınarcık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Çınarcık. Merkez üssü Marmara Denizi Çınarcık olan ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun! Allah beterinden korusun!" denildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: 112'YE GELEN BİR İHBAR YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Marmara Denizi\'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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