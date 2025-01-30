Hava Forum, İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlamasının başladığını duyurdu. Yapılan uyarıda; söz konusu kirli havanın baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabileceği belirtildi.
Yurdun neredeyse tamamında etkili olan ılık hava beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmeye başladı. Özellikle son günlerde etkili olan sisli ve puslu hava ile birlikte artan hava kirliliğine ilişkin uyarılar yapılmaya başlamıştı.
Nitekim ılık hava ile birlikte yükselen karbonmonoksit miktarı özellikle İstanbul ve çevresi için tehlikeli boyutlara ulaştı.
Türkiye'nin Meteorolojik forum sitesi olan Hava Forum'dan yapılan uyarıda "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku var. Açık havada yürüyüş yapmayın, camları kapatmakta fayda var. Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir." ifadeleri kullanıldı.
Tehlikeli boyutlara ulaşan karbonmonoksit miktarının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın - Son Dakika
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