İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Geniş Video İzle

İstanbul ve çevre illerde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku olması beklenirken, açık havada yürüyüş yapılmaması ve camların mecbur olmadıkça açılmaması uyarısı yapıldı.

30.01.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Forum, İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlamasının başladığını duyurdu. Yapılan uyarıda; söz konusu kirli havanın baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabileceği belirtildi.

HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

Yurdun neredeyse tamamında etkili olan ılık hava beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmeye başladı. Özellikle son günlerde etkili olan sisli ve puslu hava ile birlikte artan hava kirliliğine ilişkin uyarılar yapılmaya başlamıştı.

Nitekim ılık hava ile birlikte yükselen karbonmonoksit miktarı özellikle İstanbul ve çevresi için tehlikeli boyutlara ulaştı.

İstanbul ve çevresinde beklenen korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

"CAMLARI KAPATMAKTA FAYDA VAR"

Türkiye'nin Meteorolojik forum sitesi olan Hava Forum'dan yapılan uyarıda "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku var. Açık havada yürüyüş yapmayın, camları kapatmakta fayda var. Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir." ifadeleri kullanıldı.

Tehlikeli boyutlara ulaşan karbonmonoksit miktarının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve çevresinde beklenen korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Taner Ozkaya:
    Ekrem bu arada kesin tatildedir.. 115 547 Yanıtla
    Sg13sg13:
    cok bos bir yorum! 0 1
    Serkan Genç:
    gökyüzünden ekremmi sorumlu, 0 1
  • Cihan CANKAYA:
    Istanbul basardi. hersey daha güzel olacak , sonunda boka batacagiz 45 96 Yanıtla
    Sg13sg13:
    ne sacmaliyorsun? 0 1
  • Esentepe:
    harikia hersey özlenen chp oldu. guzel oldunuz mu eyy akp lelir sandiga siz gitmedinz öbur tayfa ne kitlersen kille gider!!!! 29 76 Yanıtla
    Sg13sg13:
    ne anlatiyorsun :) 0 0
  • Reis 13:
    yalan söylüyorlar. karbonmonoksit değil yukarıdan salgın virüs yayiyorlar. 76 20 Yanıtla
    kamer tekeş:
    yaa bi sii.... 0 0
  • Oooo:
    Evden çıkmayın Çünkü evde tertemiz bol oksijenli çam kokulu hava var. Sakın çıkmayın! 77 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.