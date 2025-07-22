İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul'da Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapanacak.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapanacak.
Seferler Yenikapı- Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbullular dikkat! İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak - Son Dakika
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