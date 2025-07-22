İstanbullular dikkat! İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak

İstanbullular dikkat! İki metro durağı saat 10.00\'da kapanacak
22.07.2025 08:36
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İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapanacak.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul'da Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapanacak.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KAPATILIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapanacak.

Seferler Yenikapı- Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.

Atatürk Havalimanı, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak - Son Dakika
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