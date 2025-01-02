İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

3.Sayfa

ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını ve kendisini seven milyonları yasa boğan haberin ardından Tayfur'un yazdığı şarkılardan biri daha gündem oldu. O şarkı Ferdi Tayfur'un Bahçeli için yazdığı 'Bu Bana Yeter' isimli eseriydi.

BAHÇELİ ŞARKI EŞLİĞİNDE OTOMOBİLİYLE BAŞKENT CADDELERİNİ GEZMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, usta sanatçı Tayfur'un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezmişti.

FERDİ TAYFUR HAYATINI KAYBETTİ

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Usta sanatçı hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.