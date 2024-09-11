İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

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Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri beklenirken soruşturma kapsamında gözaltına alınanların listesi de ortaya çıktı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

44 yaşındaki babası A.R.,

44 yaşındaki annesi Y.R.,

18 yaşındaki abisi E.G.

AMCALAR DA HESAP VERİYOR

29 yaşındaki Ö.F.G.,

37 yaşındaki B.G.,

42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G.,

40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

YENGELER VE HALA DA GÖZALTINDA

Yengeleri 46 yaşındaki M.G.,

39 yaşındaki M.G.,

40 yaşındaki halası A.K.,

44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

SALİM GÜRAN İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER DE LİSTEDE

Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,

İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,

Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,

BİRÇOK KUZENİ DE GÖZALTINDA