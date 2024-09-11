İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi - Son Dakika
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İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansı bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında 22 kişi gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan isimler kim? İşte anne ve babanın da aralarında olduğu 22 kişilik gözaltı listesi...

11.09.2024 15:45
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri beklenirken soruşturma kapsamında gözaltına alınanların listesi de ortaya çıktı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

  • 44 yaşındaki babası A.R.,
  • 44 yaşındaki annesi Y.R.,
  • 18 yaşındaki abisi E.G.

AMCALAR DA HESAP VERİYOR

  • 29 yaşındaki Ö.F.G.,
  • 37 yaşındaki B.G.,
  • 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G.,
  • 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

YENGELER VE HALA DA GÖZALTINDA

  • Yengeleri 46 yaşındaki M.G.,
  • 39 yaşındaki M.G.,
  • 40 yaşındaki halası A.K.,
  • 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

SALİM GÜRAN İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER DE LİSTEDE

  • Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,
  • İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,
  • Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,

BİRÇOK KUZENİ DE GÖZALTINDA

  • 24 yaşındaki amca oğlu U.G.,
  • 23 yaşındaki amca oğlu O.G.,
  • 15 yaşındaki amca kızı M.G.,
  • 19 yaşındaki amca kızı B.G.,
  • 23 yaşındaki kuzen M.K.,
  • 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.,
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi - Son Dakika
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