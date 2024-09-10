İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini, amca Salim Güran'ın 200 bin TL para karşılığında dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı kamera görüntülerinin ele verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kamera kayıtlarını inceledikten sonra, dereye yakın noktada bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini tespit etti. Aracın sahibinin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirleyen jandarma ekiplerinin hemen şahsı gözaltına aldığı, Bahtiyar'ın da çapraz sorguda her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

İTİRAFÇIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar

CESEDİ BIRAKTIKTAN SONRA 50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.