İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış - Son Dakika
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İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

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Diyarbakır'da öldürülen Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay ortaya çıktı. Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kameraları yeniden inceleyen jandarma, dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan aracın sahibi Nevzat Bahtiyar, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

10.09.2024 17:19
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini, amca Salim Güran'ın 200 bin TL para karşılığında dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı kamera görüntülerinin ele verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kamera kayıtlarını inceledikten sonra, dereye yakın noktada bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini tespit etti. Aracın sahibinin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirleyen jandarma ekiplerinin hemen şahsı gözaltına aldığı, Bahtiyar'ın da çapraz sorguda her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

İTİRAFÇIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
İtirafçı Nevzat Bahtiyar

CESEDİ BIRAKTIKTAN SONRA 50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bi Acayip Adam: Narinim Canım yavrum..Senin yaşlarında evladım var benim.geceleri uyumaz korkar bazen..Okuldan almaya geç gittiğimizde ödü kopar...Sen neler yaşadın kurban olduğum..Çocuk tehlike hissederse annesine sığınır ya hani,sen kime sığındın Narin 159 2 Yanıtla
  • Emre Bey: Bu cinayeti yapan ona yardım eden kişiler çok ağır cezalar almalı Ailedekiler de konuşturulmalı kimin en ufak suçu varsa en ağır cezayı yaptırım uygulanır umarım. 94 1 Yanıtla
  • Halil Batmaz: Madem incitecektiniz adını neden "NARIN" koydunuz !! 76 1 Yanıtla
  • Ali Kaptan: Soru cevap yöntemi ile bu adamlar çözülmez , ne uğraşıyorlar bunlarla zaman kaybı , verecen iki tane özel harekatcinin eline yarım saatte bülbül gibi ötürür onları Güzelim bir kız çocuğunu canice öldürmüşler daha onların çapraz sorgu ile itiraf etmelerini bekliyoruz 32 0 Yanıtla
  • GİANCANA: Bunların tüm mal varlıklarına da el konulsun, kimin eli değdi ise içeri atılsın, madem idam yok... Böyle bitip gitsinler... 21 0 Yanıtla
  • Furkan Sunca: Allah kimsenin Yanında Bırakamaz ya bu dünyada ya diğer dünyada elbet bir gün Allah’ın adaletini görecekler 11 1 Yanıtla
  • Ali Arat: neden olduruldugune dair hic aciklama.yok. neden kiydiniz bu yavruya. hic sormamismi. niye oldurdunuz diye. 7 0 Yanıtla

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