İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel - Son Dakika
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İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

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İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, Aci'ye çarpan Timur Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisini aradığı ve kimsenin cevap vermediği duyulurken aynı anlarda Cihantimur'un telefonda konuştuğu kişiye, ''Adam ölüyor, hemen gel, birine vurdum, hemen gel, hayatım bitti'' dediği ortaya çıktı.

07.10.2024 22:30  Güncelleme: 22:56
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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrası ses kaydı ortaya çıktı.

İşte Timur Cihantimur'un 112 kayıtları: Hayatım bitti hemen gel

Timur Cihantimur'un kaza anı konuşmalarının kayda geçmesi şöyle gerçekleşiyor. Halk Tv'de yer alan habere göre, Cihantimur'un lüks aracı kaza anında otomatik olarak 112'yi arıyor. Uydu araması şeklinde gerçekleşen arama doğrudan Ankara'ya düşüyor ve araç telefonu olduğundan için araç içindeki konuşmalar otomatik olarak kaydediliyor. Ankara'daki 112 ekiplerinin "Alo alo, beni duyabiliyor musunuz?" şeklindeki çağrıları yanıtsız kalıyor.

İhbarı alan ancak araçtakilerle iletişim kuramayan Ankara ekipleri daha sonra İstanbul'daki 112 ekiplerine konum bilgilerini paylaşmak için iletişime geçiyor. Aranan numarayı bu sefer de İstanbul 112 arıyor. Acil olduğu için araç telefonu otomatik olarak açılıyor. Bu sırada da tüm konuşmalar kaydediliyor.

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM"

Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi aradığı ve 'Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel' 'birine vurdum, hemen gel' 'hayatım bitti' dediği duyuluyor.


İşte Timur Cihantimur'un 112 kayıtları: Hayatım bitti hemen gel

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD'de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

İşte Timur Cihantimur'un 112 kayıtları: Hayatım bitti hemen gel
İşte Timur Cihantimur\'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Timur Cihantimur, Acil Servis, Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel - Son Dakika

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