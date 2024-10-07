İşte Timur Cihantimur\'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrası ses kaydı ortaya çıktı.

Timur Cihantimur'un kaza anı konuşmalarının kayda geçmesi şöyle gerçekleşiyor. Halk Tv'de yer alan habere göre, Cihantimur'un lüks aracı kaza anında otomatik olarak 112'yi arıyor. Uydu araması şeklinde gerçekleşen arama doğrudan Ankara'ya düşüyor ve araç telefonu olduğundan için araç içindeki konuşmalar otomatik olarak kaydediliyor. Ankara'daki 112 ekiplerinin "Alo alo, beni duyabiliyor musunuz?" şeklindeki çağrıları yanıtsız kalıyor.

İhbarı alan ancak araçtakilerle iletişim kuramayan Ankara ekipleri daha sonra İstanbul'daki 112 ekiplerine konum bilgilerini paylaşmak için iletişime geçiyor. Aranan numarayı bu sefer de İstanbul 112 arıyor. Acil olduğu için araç telefonu otomatik olarak açılıyor. Bu sırada da tüm konuşmalar kaydediliyor.

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM"

Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi aradığı ve 'Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel' 'birine vurdum, hemen gel' 'hayatım bitti' dediği duyuluyor.



