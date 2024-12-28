Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlarla birlikte trafikteki ceza tutarlarının tamamı %43,93 oranında arttı.İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 691 TL
2025: 994 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
2024: 1383 TL
2025: 1990 TL
2024: 690 TL
2025: 993 TL
2024: 1056 TL
2025: 2167 TL
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL
2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2169 TL
Bu cezalara ilave olarak;
Yasak olan yerde sollama yapmak 2169 TL'ye,
Ehliyetsiz araç kullanmak 18679 TL'ye,
Aracı plakasız kullanmak 11754 TL'ye,
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 995 TL'ye yükseltildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları - Son Dakika
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