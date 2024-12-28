İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları

ferhat eser:

burdan tüm trafik yetkililerine sesleniyorum yaya yolunda sürücüler durmuyor karşıdan karşıya geçemiyoruz bu saygısızlıktır en ağır cezalar bunlara ve alkollü sürücülere kesilsin

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Sezgin Altınbaş: fakir ferhat yaya olarak mı devam ediyorsun hayatına araba yok mu makdkskdkx 0 1