İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları - Son Dakika
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İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları

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Yeniden değerleme oranına göre 2025 yılı için uygulanacak trafik cezalarında %43,93 oranında artış olacak. İşte kırmızı ışıkta geçmekten hız aşımına kadar yeni yılda ödenecek tüm trafik cezaları.

28.12.2024 11:30
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Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlarla birlikte trafikteki ceza tutarlarının tamamı %43,93 oranında arttı.İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

2024: 1383 TL

2025: 1990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2024: 1056 TL

2025: 2167 TL

Drift atma cezası

2024: 32.233 TL

2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak

2024: 2.647 TL

2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

2024: 1.506 TL

2025: 2169 TL

Bu cezalara ilave olarak;

Yasak olan yerde sollama yapmak 2169 TL'ye,

Ehliyetsiz araç kullanmak 18679 TL'ye,

Aracı plakasız kullanmak 11754 TL'ye,

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 995 TL'ye yükseltildi.

İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları

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Son Dakika 3.Sayfa İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • VURKAÇOĞLU:
    Asgari ücret hariç her boka %50 zam yapıldı 106 1 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    Tüm vergilere cezalara yüzde 44 asgari ücrtliye yüzde 30 iyi hesap yapıyorlar 77 1 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    tayyoş aç kaldı kudurmuş gibi saldıyor. 45 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burdan tüm trafik yetkililerine sesleniyorum yaya yolunda sürücüler durmuyor karşıdan karşıya geçemiyoruz bu saygısızlıktır en ağır cezalar bunlara ve alkollü sürücülere kesilsin 39 14 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş:
    fakir ferhat yaya olarak mı devam ediyorsun hayatına araba yok mu makdkskdkx 0 1
    Gokhan Yildirimkaya:
    yaya geçitlerinden en çok motokuryeler geçiyor; önce bu ucubelik ortadan kalkmalı; motosikletin geçtiği yaya geçidinde dursan ne olacak; görmüyor musun bunu ? 0 0
  • Sefa Kara:
    Bu ceza oranları hiç adil değil, yeniden değerlendirme oranları %43.93, asgari ücrete %30, Memur ve emeklisine düşünülen %15 Hani diyoruzya ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AKP) Yukarıdaki oranlarda ADALET gören okuyan varsa lütfen söylesin ? Sayın Cumhurbaşkanım yeniden değerlendirme oranlarını tekrar gözden geçirip asğari ücret seviyesine çekerse vatandaşı da memnun etmiş olur düşüncesindeyim. 32 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    asgeri ücret ile trafik cezalarına yapılan zamlar AKP nin nekadar adaletsiz olduğunu gözler önüne seriyor 26 0 Yanıtla
  • murat yıldız:
    Mersinde sürücülerin ?99 sinyal yakmaktan aciz,sinyal kolunu kullanmayanlara ve yaya geçidinde durmayanlara cezai işlem uygulansın 24 1 Yanıtla
  • Mert Sever:
    Drift yapmak 3 asgari ücret :D 21 2 Yanıtla
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