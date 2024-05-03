PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı - Son Dakika
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PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

İsveç'te PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra başka ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafından suçüstü yakalandı.

03.05.2024 21:08  Güncelleme: 21:19
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Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, İsveç'teki bir ahırda ata tecavüz ederken suçüstü yakalandı.

PKK'LI TERÖRİST ATA TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

İsveç'in Helsinborg kentinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra yine ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafınfan suçüstü yakalandı.

İsveç'te mide bulandıran olay! PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Gözaltına karşı direnen Öner, polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

İsveç, PKK, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan null: Şimdi sıra atın intikamı filmini izlemede 84 1 Yanıtla
  • Ivan Domingo: Atın yüzünü neden blur ladınız ki. At tanınmasın diye mi :) 56 2 Yanıtla
  • Gabriel Temorsky: şehirdeki at,eşek ,dağdaki birbini........ 27 2 Yanıtla
  • Mustafa Akdemir: At başlatmış olabilir?????? 24 3 Yanıtla
  • Mero Alp: Atla bi konuşun 20 0 Yanıtla
  • Özgür Çakır: İlahi adalet 1 1 Yanıtla
  • Oooo: At hangisi? 1 0 Yanıtla

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