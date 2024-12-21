İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü - Son Dakika
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İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü

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Gerçek adı Ninos Khouri olan İsveçli rap sanatçısı Gaboro, dün gece bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Gaboro bu yıl İsveç'te aynı şekilde öldürülen ikinci rapçi oldu.

21.12.2024 10:30
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Yüzünü göstermediği maskesiyle de ün salan Gaboro, otoparkta düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, perşembe gecesi Stokholm'ün güneybatısındaki Norrköping kentinde meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre gerçek adı Ninos Khouri olan İsveçli rapçi Gaboro, çok katlı bir otoparkta vurularak öldürüldü.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırgan, Gaboro'yu vurduğu anları da kayıt altına aldı. Polis, videodan yola çıkarak saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

100 MİLYON DİNLENMEYE ULAŞMIŞTI

Khouri, 2022 yılında "Browski" adlı şarkısının TikTok'ta viral olmasıyla müzik dünyasının dikkatini çekmişti. 2023 yılında "Wlak2" albümünü çıkaran Khouri, Spotify'da 100 milyon dinlenmeye ulaştı. Gaboro olarak bilinen rapçi, yüzünü tamamen kapatan bir maske ve güneş gözlüğü takmasıyla da ün salmıştı.

İSVEÇ'TE BU YIL ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ RAPÇİ

Khouri, İsveç'te bu yıl öldürülen ikinci rapçi olarak kayıtlara geçti. Ödüllü rapçi C. Gambino, 4 Haziran'da benzer bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Öte yandan, bir başka ödüllü rapçi Einar da 2021 yılında çete bağlantılı bir silahlı saldırıda öldürülmüştü.

İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü

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Son Dakika 3.Sayfa İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    rapci nedemek 0 0 Yanıtla
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