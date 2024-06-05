İtalya'da sedye üzerinde muayene sırası beklediği sırada depo görevlisinin tacizine uğrayan kadın, hastane penceresinden atlayarak intihar etti - Son Dakika
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İtalya'da sedye üzerinde muayene sırası beklediği sırada depo görevlisinin tacizine uğrayan kadın, hastane penceresinden atlayarak intihar etti

İtalya\'da sedye üzerinde muayene sırası beklediği sırada depo görevlisinin tacizine uğrayan kadın, hastane penceresinden atlayarak intihar etti

İtalya'nın Milan kentinde bulunan Vizzolo Predabissi hastanesinde, acil serviste tedavi bekleyen 22 yaşındaki bir kadın, sedyede tecavüze uğradı. Kadın, yaşadığı travma sonucu hastane penceresinden atlayarak hayatına son verdi. Olayın şüphelisi olarak tutuklanan 28 yaşındaki depo işçisi, suçlamaları reddederek cinsel ilişkinin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini iddia etti.

05.06.2024 11:23
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İtalya'da acil serviste, muayene olmayı beklediği sırada sedyede tecavüze uğrayan kadın, hastane penceresinden atlayarak intihar etti.

Milan yakınlarındaki Vizzolo Predabissi hastanesinde tedavi bekleyen 22 yaşındaki kadın, arasında cinsel saldırıya uğradı. İtalyan gazetesi Corriere Della Sera'ya göre, kadın saat 04.00 civarında hemşirelere "Yardım edin, tecavüze uğradım" dedi ve hemşireler hemen polisi aradı.

28 yaşındaki depo işçisi şüpheli, tutuklandı.

Salı akşamı saat 20.30 civarında, kadının hastanenin dördüncü katındaki bir pencereden atladığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kurtarma çabalarına rağmen, olay yerinde ölü olarak ilan edildi.

Şüpheli, tecavüz suçlamasını reddetti ve yerel mahkemeye cinsel ilişkinin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini söyledi. "Kimseyi zorlamadım" diyerek, olaydan önce sohbet edip sigara içtiklerini ve ardından öpüşmeye başladıklarını belirtti.

Şüpheli aşırı derecede alkollü olduğu için hastaneye nasıl geldiğini hatırlamadığını söyledi.

Savcılık talimatı ile kadının cesedi otopsiye yollandı. Olayı soruşturan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Vizzolo Predabissi hastanesinden bir sözcü yaptığı açıklamada, "Bütün hastane hala şokta" dedi.

İtalya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtalya'da sedye üzerinde muayene sırası beklediği sırada depo görevlisinin tacizine uğrayan kadın, hastane penceresinden atlayarak intihar etti - Son Dakika

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