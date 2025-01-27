İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

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Beyoğlu'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olan Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti. Ancak, bu sıradan alışveriş gezisi korkunç bir saldırıya dönüştü.

OMUZ ATIP "ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre pazarda bir kişi Minguzzi'ye omuz atıp "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Minguzzi'nin "Pardon kardeşim" cevabını vermesi üzerine, saldırgan birkaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki bıçakla geri dönerek "Ben senin nereden kardeşin oluyorum?" diyerek genci hedef aldı.

GÖĞSÜNE 5 BIÇAK DARBESİ

Saldırgan B.B. (15), elindeki bıçakla Minguzzi'yi göğsünden 5 kez yaraladı. O sırada yanında bulunan diğer saldırgan U.B. (16), yerde kanlar içinde kalan genci tekmeledi. Olay, pazardaki güvenlik kameralarına anbean yansırken, esnafın müdahale etmesine dahi fırsat kalmadan saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle Minguzzi'nin hayatta kalmasını sağlayan doktor, genç çocuğu ambulans gelene kadar yaşama tutundurdu. Minguzzi, Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ameliyat edilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye toplam 9 ünite kan verildi. Aldığı bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine zarar verdiği ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç çocuk için ailesi dualar bekliyor.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"TORUNUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU"

Genç çocuğun anneannesi Aynur Akıncılar, olay günü sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yardım istediğini belirtti. Olayın şokunu yaşadığını ifade eden Akıncılar, "Torunum pırıl pırıl bir çocuktu. Kimseye zararı olmazdı. Bir yıl Malta'da kaldıktan sonra İstanbul'a dönmüşlerdi. Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi bir çocuk. Kendisine yardım eden kişilere minnettarız. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi.

"ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK"

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ise oğlunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. "Oğlum kaykay parçaları almak için annesinden para almış. Sabah erkenden pazarın yolunu tutmuşlar. Bu olay gerçekten korkunç. Doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Dualara ve doktorlara emanetiz" dedi. Yaşanan bu trajik olayın ardından gözler genç çocuğun sağlık durumuna çevrilmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.