İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı - Son Dakika
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İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

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Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında 2 çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde yerde tekmelenen Minguzzi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

27.01.2025 07:53  Güncelleme: 13:12
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Beyoğlu'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olan Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti. Ancak, bu sıradan alışveriş gezisi korkunç bir saldırıya dönüştü.

OMUZ ATIP "ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre pazarda bir kişi Minguzzi'ye omuz atıp "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Minguzzi'nin "Pardon kardeşim" cevabını vermesi üzerine, saldırgan birkaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki bıçakla geri dönerek "Ben senin nereden kardeşin oluyorum?" diyerek genci hedef aldı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

GÖĞSÜNE 5 BIÇAK DARBESİ

Saldırgan B.B. (15), elindeki bıçakla Minguzzi'yi göğsünden 5 kez yaraladı. O sırada yanında bulunan diğer saldırgan U.B. (16), yerde kanlar içinde kalan genci tekmeledi. Olay, pazardaki güvenlik kameralarına anbean yansırken, esnafın müdahale etmesine dahi fırsat kalmadan saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle Minguzzi'nin hayatta kalmasını sağlayan doktor, genç çocuğu ambulans gelene kadar yaşama tutundurdu. Minguzzi, Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ameliyat edilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye toplam 9 ünite kan verildi. Aldığı bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine zarar verdiği ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç çocuk için ailesi dualar bekliyor.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

"TORUNUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU"

Genç çocuğun anneannesi Aynur Akıncılar, olay günü sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yardım istediğini belirtti. Olayın şokunu yaşadığını ifade eden Akıncılar, "Torunum pırıl pırıl bir çocuktu. Kimseye zararı olmazdı. Bir yıl Malta'da kaldıktan sonra İstanbul'a dönmüşlerdi. Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi bir çocuk. Kendisine yardım eden kişilere minnettarız. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
İtalyan şef Andrea Minguzzi.

"ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK"

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ise oğlunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. "Oğlum kaykay parçaları almak için annesinden para almış. Sabah erkenden pazarın yolunu tutmuşlar. Bu olay gerçekten korkunç. Doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Dualara ve doktorlara emanetiz" dedi. Yaşanan bu trajik olayın ardından gözler genç çocuğun sağlık durumuna çevrilmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kültür Sanat, Akıncılar, İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ceylan Koyuncu:
    böyle zararlı mahlukların halkın içinde gezmemeli 186 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Idam gelmedikce bu olaylarin onune gecilemeyecek malesef artarak devam edecek 166 5 Yanıtla
  • latestnews:
    ''Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi Malta'da yaşamış bir çocuk'', diğer tarafa bakınca 15-16 yaşında bıçak taşıyanlar da çocuk. Bu gençleri adam gibi eğitemediğiniz için eğitimli olanları da hayattan koparıyorlar. 15-16 yaşında 2 tane suç kaydı olan çocukların anne babası, siz nerdesiniz ya? ne işe yararsınız? Bu yaştaki çocuklar bu kadar saldırgansa, yetişkin olduklarındaki hallerini düşünemiyorum bile. Sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınıza zarar gelecek veya ölecekler. 161 0 Yanıtla
  • fikret :
    Bıçaklayanlar Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştır.. İşte Törkiş Adolet.. 120 34 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Sevdiğimiz insanlari nasıl koruyacağız. artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kötülük her yerde. 102 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Her yer pislik. Göze batmış sanırım. Yakisiklilik ta başa bela 82 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    eğitimli bir genç katlediliyor, akp Türkiyesi bir yobaz tarafından ne beklenir ki 47 24 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Gençlik nereye gidiyor diyorlar gençliğin nereye gittiğini kendileride bilmiyor 61 2 Yanıtla
  • Aa:
    ülkenin geldiği nokta 60 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Allah askina idam hadim ne varsa gelsin .Bir evladi buyuteceksin piril piril gelip biri canina kast edecek .ADALETTTTTTTTT 51 2 Yanıtla
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