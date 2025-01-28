İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

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Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında yaşam savaşı verirken, saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Bıçağı kullanan B.B. (15), kendilerine laf atıldığını iddia ederek, "Mutfak eşyaları satan bir tezgahtan aldığım meyve bıçağını aldım. Onlara doğru salladım ama yabancı çocuğa denk geldi" dedi.

28.01.2025 07:26
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Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı.

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Sabah gazetesi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadelerini elde etti. Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı.

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"SEBZE TEZGAHINDA GÖRDÜĞÜM BIÇAĞI ALDIM"

Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım.

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"BIÇAĞI 6 KERE SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • İskender Asyalı:
    o bıçağı senin ve arkadaşının bir tarafına monte etseler çok iyi olur 412 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Böyle çocuklar ve yetistiricileri varsa vay halimize. insanlık dışı hayvana Böyle yapılmaz. 318 0 Yanıtla
  • murat atmaca:
    bu şeref yoksununu........... 257 3 Yanıtla
  • or ac:
    Şimdi.., bu zevatın yaşı küçük diye 3-5 ay sonra cezaevinden çıkıp, bir garibanın daha başını yakar. Öldürmesini bilen çocuk değildir. Görüntüler profesyonel katil olduğunu resmen gösteriyor ve bu pislikler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. 252 1 Yanıtla
  • utku ergün:
    Katiller disinda herkes tutuklaniyor 203 11 Yanıtla
  • Bayram :
    Tüm krolari istanbula yigdilar… 194 10 Yanıtla
  • Yusuf Coşgun:
    çocuk falan demeyin sakın bunlar katil.. 193 3 Yanıtla
  • Oooo:
    İfade falan değil bu Ne dediği belli değil bişey anlamadım 130 5 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Nesil olarak hiç iyi yere gitmiyoruz. Eğitim konusunda sınıfta kaldığımız doğrudur 120 4 Yanıtla
  • halil eles:
    curû şimdi hapiste salak 55 3 Yanıtla
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