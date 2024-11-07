İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt - Son Dakika
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İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt

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Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran davasında hakim, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ''Salim sana cesedi parçala demiş neden yapmadın?'' sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya ''Yapamadım. Vicdanım el vermedi'' yanıtını verdi.

07.11.2024 11:32
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Duruşmada hakim, Bahtiyar'a "Salim sana parçala demiş neden yapmadın?" sorusunu yöneltti. Bahtiyar bu soruya "Yapamadım. Vicdanım el vermedi" yanıtını verdi.

İşte hakimle Nevzat Bahtiyar arasında geçen o diyaloglar;

  • Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?
  • Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.
  • Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.
  • Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?
  • Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.
  • Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?
  • Nevzat: Hiçbir yerinde.
  • Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?
  • Nevzat Bahtiyar: Yapamadım. Vicdanım el vermedi.
  • Hakim: Neden taş koydun?
  • Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.
  • Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.
  • Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.
  • Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?
  • Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.
  • Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin.
  • Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.
  • Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?
  • Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım
  • Hakim: Sonra neden konuştun?
  • Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar\'dan \'\'Cesedi neden parçalamadın\'\' sorusuna pes dedirten yanıt

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Son Dakika 3.Sayfa İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çuvaldız:
    tehdit edilmiş çaresiz bir adam, zaten melek olmuş bir çocuğun cesedini kaldırmakla suçlanıyor, neredeyse öldüren şerefsizden ve sebep olan anne misfettesinden çok gündem oluyor, tamam suçlu suçu örtmeye çalışmak suçunu işlemişte bu kadarda suç yıkılmaz bir insana 57 6 Yanıtla
  • mehmet çimen:
    Şimdi olay nevzatın üzerinemi kaldı helal olsun nasıl ülkede yaşıyoruz 58 1 Yanıtla
  • Trabzon:
    NEVZAT;ZAYIF KARAKTERLİ ZAYIF İRADELİ PISIRIK BİR ADAM TOPLUMDAKİ BASKIN KARAKTERLER BU TİPLERİ HEP KULLANMIŞTIR 46 1 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Abisi öldürdü ve herkez onu korumaya gecti Erkege önem verir bu haysiyetsizler 25 8 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK:
    Bu işi kim ne derse desin bu yapmış 1 30 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    İran devletini bir kararından ötürü takdir ediyorum. Milletin ortasında vinçle sallandiriyorlar. 23 1 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    seni de vicdanını da s2m 16 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    anne salim ve bu. 24 yılı çakıp geçer hâkim. tasarlayarak kasten adam öldürmek. buna artı delilleri kaybetmekten 3 yıl. 4 3 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Senin vijsanı aşkım 0 0 Yanıtla
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