Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

Geniş Video İzle

İzmir'de kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

03.10.2024 21:45  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Alsancak'ta bir şahsın,kadınların etek altı görüntülerini çektiği öne sürüldü. Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar, görüntüleri çektiği iddia edilen sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alırken o anlar cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde adamın yüzünün kanlar içinde kaldığı görülürken serin kanlılığı da dikkatlerden kaçmadı.

Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi
Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

Alsancak, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement