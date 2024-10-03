Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

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İzmir Alsancak'ta bir şahsın,kadınların etek altı görüntülerini çektiği öne sürüldü. Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar, görüntüleri çektiği iddia edilen sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alırken o anlar cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde adamın yüzünün kanlar içinde kaldığı görülürken serin kanlılığı da dikkatlerden kaçmadı.