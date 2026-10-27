İzmir Buca'da aranan şüpheli uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezayla yakalandı - Son Dakika
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İzmir Buca'da aranan şüpheli uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezayla yakalandı

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İzmir Buca\'da aranan şüpheli uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezayla yakalandı
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İzmir Buca\'da aranan şüpheli uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezayla yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelİzmirBucaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da aranan şüpheli uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezayla yakalandı - Son Dakika
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