İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ''mobbing'' skandalı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ''mobbing'' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde \'\'mobbing\'\' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki yöneticilerin, çalışanların sık sık görev yerlerini değiştirerek mobbing yaptığı iddia edildi. Mobbingin uzun süredir devam ettiği, buna dayanamayan bir çalışanın intihar girişiminde bulunduğu belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.

29.10.2024 16:35
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, çalışanlara mobbing yaptığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baskıların uzun süredir devam ettiği, buna dayanamayan bir çalışanın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, uzun süredir çalışanlara mobbing uyguladığı iddia edildi. Yöneticilerin, çalışanların görev yerlerini sık sık değiştirdiği, her gün artan baskının çalışanların psikolojisini bozduğu belirtildi. Konuyla ilgili yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERSONEL İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında mobbing iddialarına ilişkin resmi belgeler de savcılığa sunuldu. Savcılık belediye personellerinin ifadelerini alırken, bir çalışanın baskılar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, İş Dünyası, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ''mobbing'' skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sadece Beşiktaş:
    CHPNİN BU ÜLKEYE 1 TANE DİKİLİ AĞACI YOKTUR AYRICA BU ÜLKEYE ZARARI ÇOK. 163 50 Yanıtla
  • Sk 06:
    hak etmişlerdir 50 kişilik işe 200 kişi alan akp belediyeleri liyalakatsız tipler doldurdu yıllarca İzmir'in bildiği vardır 13 157 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Ne biçim insanlarsınız 20 küsür yıldır akp ülkeyi yönetiyor evinize ekmek götürecek para bulamayıp borç istiyorsunuz utanmadan burda CHP böyle şöyle deyip algı yaratıyorsunuz CHP aldığı belediyelere bak adamlar akp pisliğini gemizliyorlar 20 133 Yanıtla
  • Murat:
    Bunlar alıştırma.!! Hele bir başa CHP gelsin o zaman DİKTATÖRLÜK neymiş bu millet iliklerine kadar hissedecek.!!! 115 22 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    chp beka sorunudur 87 21 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Aynen garibanın dostu zannediyorlar chp yi.Biraz akılları olsa chp madem böyle halkçı bir partiydiyse Ak Parti nasıl kurulduğundan beri iktidar önce bunu bi hatırlasınlar.CHP demek solcu entel zengin yaratmak demek gerisi boş.. 73 11 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bunu yapankim olursa olsun hukukencezalandırıl malı 77 4 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Dem partisini kapatmak kolay öncelikli bu vatana zararlı olan parti chp,dir bunu kapatırsak memleket güllük gülüstanlık olur 54 8 Yanıtla
  • Pinokyo:
    Chp ile ne alakası var akp destekçisi yda havalimanında mobbingin kralı var ! 9 35 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    gavur İzmir Yunanlıların elinde ne deseler doğrudur gidinde otobüs terminalleri bir bakın 32 11 Yanıtla
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