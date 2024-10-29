İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde \'\'mobbing\'\' skandalı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, çalışanlara mobbing yaptığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baskıların uzun süredir devam ettiği, buna dayanamayan bir çalışanın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, uzun süredir çalışanlara mobbing uyguladığı iddia edildi. Yöneticilerin, çalışanların görev yerlerini sık sık değiştirdiği, her gün artan baskının çalışanların psikolojisini bozduğu belirtildi. Konuyla ilgili yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERSONEL İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında mobbing iddialarına ilişkin resmi belgeler de savcılığa sunuldu. Savcılık belediye personellerinin ifadelerini alırken, bir çalışanın baskılar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



