İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
01.07.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan raporda, 281 milyon 173 bin 33 lira kamu zararı oluştuğu, 274 milyon 630 bin 3 lira yersiz ödeme yapıldığı, İZBETON AŞ'nin 973 milyon 263 bin 42 lira, mağdurların ise 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında "Kooperatif", "Araç Kiralama İhalesi" ve "Yapım İhalesi" dosyaları incelenerek hazırlanan raporda, kamunun, İZBETON AŞ'nin ve kooperatif üyesi mağdurların uğradığı zarar ile yapılan yersiz ödemelere ilişkin bilgiler yer aldı.

MAĞDURLAR YAKLAŞIK 42 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Raporda, İzmir Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında İZBETON AŞ ile kooperatifler arasındaki anlaşmada yapılan usulsüzlükler nedeniyle 463 kooperatif üyesinin mağdur edildiğine dikkat çekildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla mağdurların 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtilen raporda, "Gaziemir ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat eden kooperatif mağdurlarının kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin kooperatifler ve İZBETON AŞ arasındaki anlaşmalar sırasında yapılan usulsüzlükte, İZBETON'un zararı tespit edilemedi." ifadesi kullanıldı.

İZBETON'UN ZARARI 973 MİLYON LİRAYI BULDU

Raporda, 2021-2024 yıllarındaki harcamalarda da usulsüzlük tespit edildiği belirterek, konaklama, ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinde belge eksiklikleri ve suiistimaller sonucu 5 milyon 937 bin 136 lira İZBETON AŞ'nin zarara uğratıldığı ifade edildi.

"Araç kiralama" ve "Yapım" ihalelerinde ise gerçekleşmeyen işlerin yapılmış gibi gösterilerek fazla fatura kesildiği, bu yolla toplamda 243 milyon 305 bin 735 lira kamu zararı ile 224 milyon 752 bin 724 lira yersiz ödeme yapıldığının belirlendiği bilgisi verildi.

Raporda, arvento kaydı olmayan araçlarla ilgili bilirkişilerce İZBETON AŞ'nin 967 milyon 326 bin 288 lira zarara uğratıldığının tespit edildiği belirtildi.

49 MİLYON LİRA YERSİZ ÖDEME

Araç ve iş makinesi kiralamaları ile asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım, onarım ve yenileme yapım işlerinde "ihaleye ve edimin ifasına fesat" karıştırıldığı, fahiş fiyatlarla alım yapıldığı belirtilen raporda, toplamda 37 milyon 867 bin 595 lira kamu zararı ile 49 milyon 877 bin 303 lira yersiz ödemeye yol açıldığı ifade edildi.

281 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Rapora göre, 3 ayrı suç dosyası kapsamında yapılan incelemede, kamu zararının 281 milyon 173 bin 33 lira, yersiz ödemenin 274 milyon 630 bin 3 lira, İZBETON AŞ'nin zararının 973 milyon 263 bin 42 lira, kooperatif üyesi mağdurların zararının ise 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirlendi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 şüpheliden 126'sı gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Antalya’da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman dergisi önünde protesto Leman dergisi önünde protesto

19:07
Bebek Ölümleri Davasında Duruşma Ertelendi
Bebek Ölümleri Davasında Duruşma Ertelendi
18:43
Alevler saatlerdir söndürülemiyor Hatay’dan gelen görüntüler korkunç
Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
07:44
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
01:34
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
00:16
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 19:56:24. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.