14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

İzmir'de 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Dehşete düşüren olay, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuğunun başına gelenleri öğrenen anne ise 2 şüphelinin evini ateşe verdi.

12.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise kan dondurdu.

ÖĞRENENLER DE İSTİSMAR ETTİ

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2. İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Bunun ardından olayı öğrenen 79 yaşındaki H.A., 54 yaşındaki M.N. ve 32 yaşındaki A.G. de çocuğa istismarda bulundu. Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

14 YAŞINDAKİ MAĞDUR OLAYI AİLESİNE ANLATTI

Olayın ardından 14 yaşındaki M.B durumu ailesine anlattı. Evlatlarının söyledikleri karşısında kanı donan aile üyeleri adeta çılgına döndü.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNEN ANNE, ŞÜPHELİLERİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

M.B.'nin 32 yaşındaki annesi N.Ç., şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TECAVÜZ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

Kaynak: İHA

Narlıdere, İzmir, Tutuklama, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Allah aşkına bunları halka bırakın içeri atıp birde bakmayın 11 0 Yanıtla

20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement